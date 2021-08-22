«المركزي للحشائش» ينظم دورة تدريبية للإداريين بعنوان رقمنة برامج الأداء

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية للإداريين، تحت عنوان رقمنة برامج الأداء ورفع كفاءة الكادر الإداري، في الفترة من 22 إلى 26 أغسطس 2021 بمقر المعمل المركزي لبحوث الحشائش، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة للوقاية من فيروس كورونا، بناء على توجيهات وزير الزراعة السيد القصير، وتعليمات الأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب.

وأشار الأستاذ الدكتور عبدة إسماعيل مدير المعمل، إلى أن هذه الدورة، تاتي ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2021- 2022، وتمثل هذة الدورة أهمية كبيرة للكادر الإداري بالمعمل، وسيحاضر في هذة الدورة، مجموعة متميزة من أساتذة مركز البحوث الزراعية.

وأوضح الدكتور عادل عمران وكيل المعمل للإرشاد والتدريب، أن هذة الدورة ستناقش موضوعات عدة، أهمها الشمول المالي من خلال التحول الرقمي.