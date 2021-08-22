أرخص 5 سيارات SUV في مصر

خلال الآونة الأخيرة، انتشرت السيارات الصينية في مصر بشكل أكبر من المعتاد بعد الإعلان عن وكلاء جدد للعلامات الصينية التي قد اختفت من السوق المصرية، وتقديم علامات جديدة لم تكن موجودة من قبل.

أصبحت السيارات الصينية في مصر من السيارات الأعلى مبيعا بسبب رخص أسعارها مقابل السيارات الكورية واليابانية المنافسة، وأيضا تقديم أوبشن ومواصفات أعلى من الفئة السعرية التي تقدم بها في مصر، أو كما يقال «قيمة مقابل سعر» ممتازة.

وخلال السطور التالية، نقدم لكم أرخص 5 سيارات SUV في السوق المصرية، وكلها سيارات صينية.

JAC S2

تعتبر جاك S2 هي أرخص سيارة SUV في مصر وتوجد بموديل 2019 فقط، وتقدم بمحرك 1.5 لتر تنفس طبيعي 4 سلندر، يولد قوة 113 حصانا وعزم 145 نيوتن متر تقريبا.

وتوجد في السوق المصرية بسعر رسمى 210 آلاف جنيه للفئة الأولى، وللفئة الثانية 220 ألف جنيه.

JAC S3

ثاني أرخص سيارة SUV في مصر هي أيضا من شركة جاك الصينية، جاك S3، التي تقدم بمحرك 1.6 لتر تنفس طبيعى 4 سلندر، يولد قوة 113 حصانا وعزم 145 نيوتن متر تقريبا.

وتوجد في السوق المصرية كموديل لعام 2019 فقط، بسعر 225 ألف جنيه للفئة الأولى.

شيري تيجو 3

وثالث أرخص سيارة SUV في السوق المصرية هي شيري تيجو 2 موديل 2019، والتي تقدم بمحرك 1.6 لتر تنفس طبيعي، يولد قوة 128 حصانا لموديل 2019.

أما موديلات 2020 وحتى 2022، بمحرك 1.6 لتر تنفس طبيعي، يولد قوة 93 حصانا وعزم 160 نيوتن متر.

وتقدم في السوق المصرية بسعر 225 ألف جنيه كموديل 2019، أما موديل 2020 بسعر 239 ألف جنيه.

موديل 2021، بسعر 240.900 جنيه.

موديل 2022، بسعر 242.900 جنيه.

شانجان CS 15

ومن السيارات التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام، هي شانجان CS 15 الجديدة، والتي تتوفر بمحرك 1.5 لتر تنفس طبيعي، يولد قوة 105 أحصنة وعزم 145 نيوتن متر.

وتتوفر بـ4 فئات في مصر، 2 موديل 2021 و2 موديل 2022.

أسعار موديل 2021

الفئة الأولى: بسعر 229.900 جنيه.

الفئة الأولى: بسعر 244.900 جنيه.

أسعار موديل 2022

الفئة الأولى: بسعر 232 ألف جنيه.

الفئة الثانية: بسعر 247 ألف جنيه.

JAC JS3

أما عن خامس أرخص سيارة SUV في مصر فهي جاك JS3 الجديدة موديل 2022، والتي تقدم بمحرك 1.6 لتر تنفس طبيعي، يولد قوة 118 حصانا وعزم 150 نيوتن متر.

وتتوفر في مصر كموديل 2022 بسعر 252,900 جنيه.