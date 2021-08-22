مصرع هارب من حكم إعدام في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بأسيوط

لقى عاطل مصرعه، فى تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة، بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وذكرت التحريات والتحقيقات، التى جرت تحت إشراف ضباط قطاع الأمن العام، تحت قيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أن القتيل هارب من قضية قتل وخطف، وصادر ضده حكما بالإعدام، وأنه أطلق الرصاص تجاه القوات أثناء تنفيذ الحكم عليه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان سبب وكيفية الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

عنصر إجرامي

وردت معلومات لضباط قطاع الأمن العام مفادها تواجد العنصر الإجرامي المذكور «عاطل 41 سنة»، مقيم بقرية بدائرة مركز القوصية، بمديرية أمن أسيوط، بمحل اقامته وبيّن الفحص الجنائي أن العنصر الإجرامي سابق اتهامه في 5 قضايا ما بين «خطف مشاجرة، ضرب، سلاح»، والمحكوم عليه بالإعدام فـي جناية «قتل»، بالسجن المؤبد في جناية «حيازة سلاح دون ترخيص»، ومحكوم عليه أيضا بالحبس لمدة 6 أشهر فـي قضية سرقة.

تبادل إطلاق النار

وجرى استهدافه بمحل إقامته بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط، وما أن شاهد القوات، حتى بادر بإطلاق أعيرة نارية، فبادلته القوات بالمثل، حتى تم إسكات مصدرها، وتبين مصرعه إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة وعثر بجوار جثته على (بندقية آلية، و7 خزينة، و157 طلقة من ذات العيار حقيبة حمل ذخائر)

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي أصدرت القرارات المتقدمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة العناصر الهاربة، والمحكوم عليها بأحكام جنائية، لتحقيق أعلى معدلات الأمن.