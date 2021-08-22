صاحب «شقة بلطيم» يحكي تفاصيل الجريمة: «الزوجين كانوا سمنة على عسل»

مشاجرة انتهت بالقتل، جريمة وقعت في مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ خلال الأيام الماضية، حيث طعن زوج زوجته بالسكين وأخرج أحشاءها أمام طفليها، بعد أن استأجرا شقة صغيرة في مصيف بلطيم هربًا من حرارة الجو وقضاء وقت لطيف خلال العطلة الصيفية، ولكن تحولت العطلة إلى جريمة أصبحت حديث الساعة بمحافظة كفر الشيخ.

تواصلت «الوطن» مع صاحب الشقة السكنية التي وقعت بها جريمة مصيف بلطيم، ويدعى «سعيد.م»، حيث أكد أن الواقعة حدثت يوم الجمعة الماضي، بعد أن حضر إليه الزوجان رفقة طفليهما، وعمرهما 3 سنوات وعام ونصف، يطلبان شقة سكنية للإيجار، يحكي: «كانوا مبسوطين وبيهزروا وسمنة على عسل، كل حاجة بتقول إن الدنيا تمام ومفيش أي حاجة بينهم».

مكالمة هاتفية صدمت «سعيد»

بعد يومين من تأجيرهما الشقة، تلقى «سعيد» مكالمة هاتفية من الزوج، يخبره قائلًا: «أنا قتلت مراتي وروح إلحق العيال وأنا رايح أسلم نفسي»، فلم يجد وسيلة أخرى سوى إبلاغ الشرطة التي أتت بعد دقائق من الواقعة.

بعد الحادثة، نظف «سعيد» رفقة بعض الأفراد، الشقة بالكامل وطهرها من آثار الجريمة البشعة: «الجريمة كانت على السرير بتاع أوضة النوم، شلنا السرير كله ورميناه وخرجنا الكنب ونضفنا كل الشقة بالكامل، وكمان نمت فيها لوحدي إمبارح».

لن تؤجر الشقة «جريمة مصيف بلطيم»

اتخذ صاحب الشقة قرارا بعدم تأجيرها خلال الفترة المقبلة، وستظل مغلقة حتى نهاية الصيف: «الصيف اللي جاي هقعد فيها ومش هأجرها، حتى لو في ناس عاوزاها بس مش هقدر، لأن لو في أطفال في الشقة وسمعوا كلام باللي حصل هيبقى الموضوع صعب عليهم».

يذكر أن اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة بلطيم، يفيد بورود بلاغ من «السعيد محمد السعيد عاطف»، 37 عاما، ويعمل سمسار عقارات، بالعثور على جثة ربة منزل داخل وحدة سكنية تابعة له بشاطئ الزهراء بمصيف بلطيم.