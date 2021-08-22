وفاة الطفل سيف إسلام ضحية «السباحة» في النادي الأوليمبي بالإسكندرية

تلفظ الطفل سيف إسلام، 7سنوات، أنفاسه الأخيرة، بعد معاناة دامت لـ 80 يومًا داخل العناية المركزة في إحدى مستشفيات الإسكندرية، عقب إصابته أثناء تدريبه في حمام السباحة بالنادى الأوليمبى بالإسكندرية، والدخول في حالة غيبوبة وكانت حالته حرجة جدًا.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أمهات الإسكندرية وأهالي المدينة الساحلية عقب الإعلان عن وفاته، إذ تسبب الحادث في ألم نفسي شديد على الأمهات وأصدقاء الطفل وأسرته ووالده ووالدته بسبب غرق الطفل أثناء تدريب السباحة والعثور عليه أسفل الحمام في حالة غيبوبة تامة، وبقاؤه في غرفة العناية المركزة لمدة 80 يومًا.

واقعة مصرع الطفل سيف اسلام

كان الطفل سيف إسلام، عمره 7 سنوات، أصيب بحالة إغماء أثناء تدريبه في حمام السباحة بالنادي الأوليمبي بالإسكندرية، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لإسعافه، وعقب توقيع الكشف الطبي جرى إيداعه العناية المركزة.

وأثناء عملية تدريب السباحة داخل النادي تفاجأ كابتن السباحة الخاص أن الطفل في حمام السباحه مغمي عليه في حالة إغماء تامة، وجرى نقله إلى مستشفى خاص.

ومنذ شهر يونيو الماضي تلقي قسم شرطة باب شرق، إشارة من مستشفى خاص بوصول طفل صغير عمره 7 سنوات في حالة غيبوبة أثناء تواجده في تدريب السباحة في نادي الأوليمبي، وتم إيداعه داخل إحدى غرف العناية المركزة، وكانت حالته حرجة جدًا.

وفاة الطفل سيف سباح الأوليمبي

وتحولت صفحات الإسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات أولياء الأمور والماميز إلى دفتر عزاء، و سادت حالة من الحزن بسبب ما وفاة الطفل «سيف»، وما تعرض له داخل حمام السباحة.