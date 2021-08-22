المركز الوطني السعودي لنظم الموارد الحكومية يحصد 3 جوائز عالمية

حقق المركز الوطني السعودي لنظم الموارد الحكومية، بالشراكة مع وزارة المالية ثلاث جوائز من منظمة «ستيفي» العالمية (Stevie International Business Awards)، التي تُعد من جوائز الأعمال الأولى في العالم لتكريم وتقدير أفضل الممارسات والإنجازات والإسهامات الإيجابية للمنظمات.

وجاء فوز المركز بجوائز «ستيفي» العالمية ليحصد الريادة في تحقيق المستهدفات في تخطيط وإدارة الموارد الحكومية عبر توفير أنظمة موحدة ومتكاملة ومنتجات وخدمات رقمية مبتكرة.

المركز يحصد الجائزة الذهبية لمنصة «اعتماد» عن فئة حلول إدارة الأنظمة

وحصل المركز على الجائزة الذهبية لمنصة «اعتماد» عن فئة حلول إدارة الأنظمة، لتقديم أفضل الحلول في خدمات تقنية المعلومات التي تدعم احتياجات الأعمال للموظفين والمستفيدين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد.

ونال نظام «صرف» الجائزة الفضية ضمن فئة حلول إدارة رأس المال البشري، وذلك لتقديم أفضل الحلول التي مكّنت وزارة المالية من إيداع رواتب ومستحقات الموظفين الحكوميين بشكل مباشر في حساباتهم البنكية من خلال البنك المركزي السعودي.

وفي مجال إدارة المدفوعات، حقق نظام «تحصيل» الجائزة الفضية عن فئة إدارة المدفوعات لتقديم أفضل الحلول في إدارة عمليات الدفع لفواتير المدفوعات الحكومية، وإدارة التسويات بين مقدم الخدمة والمستفيد.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف الحرقان بهذه المناسبة أن الإنجاز يعكس حجم العمل المميز لفريق منصة «اعتماد» ونظامي "صرف" و"تحصيل" للمضي قدماً في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتكون مواكبة لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة ضمن جهود المركز الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال دعم التحول الرقمي.