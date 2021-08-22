جثة بجوار بيت الله.. القصة الكاملة لمقتل «سيدة قنا»: شيطان المال أغواه

«عايزة أحدث الفيزا بتاعتي ومعرفش».. هذا ما طلبته سيدة أرملة، وهي تتحدث إلى أحد جيرانها الذي يمتلك محل بقالة، فوافق دون تردد.. شكرته على شهامته وحُسن جيرته، فضمر لها غدرا، وأراد بها سوءً، وقرر التخلص منها وقتلها، مستغلا بساطتها، للفوز بمبلغ من المال، كانت تدخره في حساب بنكي خاص بها، ولما انتهيا من تحديث الفيزا كارد، عاد معها تارة أخرى، وقصدا محله التجاري، وكان فكّر ودبّر، فلما دلفا للداخل، خنقها وقتلها، وألقى جثتها بجوار أحد المساجد، ثم استولى على الفيزا وفرّ هاربا.

تحريات وتحقيقات

التحريات والتحقيقات التي جرت في هذا الحادث الأليم، الذي ينم عن خسة القاتل ودناءته، أكدت أن السيدة المجني عليها «أرملة»، وطلبت من جارها القاتل مساعدتها في تحديث بيانات الفيزا كارد الخاصة بها، ووافق على ذلك، وتوجّه معها إلى إحدى ماكينات الصراف الآلي، وسألها عن كلمة السر فأجابته واحتفظ بها، ثم حدّث البيانات الخاصة بها، وأجرى عملية استفسار عن الرصيد، فأعمى الشيطان بصيرته، وزيّن له الاستيلاء على هذه الأموال، وبعدما اختمرت الفكرة في ذهنه، ردّ لها «الفيزا»، وعادا مجددا إلى حيث أتيا، وسارا في إتجاه المحل الذي يملكه الأخير.

ضرب وخنق

دلفا إلى المحل الذي يمكله الأخير، ولم يتردد في تنفيذ مخططه، بل سحبها إلى الداخل عنوة، ثم كال لها الضربات، وإمعانا في تنفيذ جريمته، أحكم قبضته على رقبتها، قاصدا خنقها، حتى فارقت الحياة، ثم ألقى جثتها بالقرب من أحد المساجد، واستولى على الفيزا كارد الخاصة بها، وأجرى عمليات سحب للمبالغ التي بها.

العثور على جثة

وتلقى مركز شرطة قوص، بلاغا بالعثور على جثة سيدة، وبها نزيف بالوجه، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، حتى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «مالك محل بقالة».

القبض على المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية في قنا، من القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الجريمة، وقال إنه اصطحب المجني عليها لإحدى ماكينات الصراف الآلي لتحديث الفيزا كارد الخاصة بها، وعلم بوجود مبالغ مالية بها، واستغل معرفته بالرقم السري الخاص، ثم اصطحبها مرة أخرى للمحل الخاص به، وخنقها حتى فارقت الحياة، واستولى على مبلغ مالي كان بحوزتها والفيزا كارد.

صرفت الفلوس

وأكد المتهم، أنه تخلص من الفيزا كارد بعد علمه بمطاردة الشرطة له، كما أنفق جزءً من الأموال التي استولى عليها على أغراضه الشخصية، وأرشد عن مكان الفيزا وباقي المبلغ، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التي أمرت بتشريح جثة المجني عليها، وصرّحت بدفنها، كما أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.