الغر: «لازم الطالب هو اللي يختار مجال دراسته ويسعى لحلمه»

نصح الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام للمجلس الأعلي الجامعات الخاصة والأهلية، أولياء الأمور أن يتركوا حرية اختيار الكليات لأبنائهم مع تقديم المشورة لهم حال احتاجوا إليها، «أنا مدخلتش ولادي طب علشان ميعيشوش نفس درجة المعاناة اللي أنا عشتها، علشان يوصلوا للدرجة دي في النهاية، ولازم الطالب هو اللي يطلب ويسعى لحلمه».

الغر: «ابنك لو متميز في علم فلازم يختار العلم ده»

وأضاف «الغر»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن المواهب الموجودة لدى الأبناء يجب أن يتم استغلالها بشكل جيد، ويوجه الطالب للعلوم التي أبرز فيها نجاحا خلال فترة تعليمه، «متقوليش إن كليات علوم الحاسب مش اللي أنا كنت عايزها، ولكن ابنك بيكون متميز في هذا العلم فلازم يختاروا العلم ده».

الغر: «بنديهم فرصة أننا نتسامح في سنة خارج التسجيل»

وأوضح أن الطلاب أحيانا يقومون بتغيير المسارات بعد فترة من الالتحاق من الكلية، حيث أن هناك بعضا من الطلاب ينقطعون عن الدراسة، وهي فترة تسمى بالفترة البينية، «إحنا قولنا إن الطالب طول ما هو مسجل في الكلية ولو كان التسجيل معاه إيقاف قيد مستمر بيكون الطالب موجود، ومش بنحسبله الثانوية العامة كانت سنة كام، أنت كأنك جاي من كلية وعايز تروح كلية أخرى، وبنديهم فرصة إننا نتسامح في سنة خارج التسجيل».

الغر: امتحانات القبول بالجامعات الأهلية مركزية وتتم عبر الإنترنت ويمكن دخولها أكثر من مرة

وأكد على أن الجامعات الأهلية تفرض على الطالب امتحانات القبول وهي امتحانات مركزية على مستوى كل الجامعات، ويتم عقدها عن طريق الأونلاين، «هي امتحانات محترمة لأنها مركزية، واللي بينظموا الامتحانات هي إدارة من خارج هذه الجامعات، وهذا الامتحان عليه درجة وبينشأ من تلك الدرجة المجموع الاعتباري لطالب الثانوية العامة المتقدم للجامعة الأهلية، ومجموع الثانوية العامة بيمثل 70% من المجموع الاعتباري وامتحان القبول بيمثل 30%، وممكن يدخلوا امتحانات القبول أكثر من مرة».

الغر: «العامل الوحيد لدخول الطالب للجامعات الخاصة هو مجموع الثانوية العامة»

وتابع: «العامل الوحيد لدخول الطالب للجامعات الخاصة هو مجموع الثانوية العامة، ولا يوجد استمارة أو امتحان قبول أو حجز مكان أو دفع مسبق للمصروفات، وعلشان كده إحنا أخرنا قبول الجامعات الخاصة، واستنينا تخلص الفترة الحرجة اللي هيقدم فيها طلاب المجموع الكبير واللي لم يوفق منهم يفكر يدخل معانا في الجامعات الخاصة، وهي عملية تبادل أماكن وتوسع الفرصة للطالب في الكليات».

وفند: «الكليات الصحية هي التي ستشهد أكثر رواجا بين الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة، وهي المجموعة الأكثر شهرة بين الطلبة وأكثر الأماكن إقبالا».

واختتم: «كل جامعة حكومية هتنشئ جامعة أهلية تابعة لها، وهتكون إما قريبة من الكليات القديمة أو بعيدة عنها، وهتكون بمصروفات هينة وتوجه باتجاهين، الأول الصرف على الجامعة الأهلية وبتعمل قدر من الدعم للكلية الحكومية، وبكده هنقدر نحسن الكليات ونرفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس، وهتكون جاهزة للطلاب بداية العام الدراسي القادم والذي يليه».