عزاء ومرض ووفاة.. أحداث شغلت الوسط الفني خلال 24 ساعة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددا من الأحداث التي شغلت الوسط الفني وتحدثت عنها السوشيال ميديا، منها أمراض ووفيات وعزاء، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك الأحداث:

مرض الفنان نضال الشافعي

شغل الفنان نضال الشافعي جمهوره خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار خبر تعرضة لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى. وطمأن الشافعي جمهوره خلال تصريح لـ«للوطن» كشف فيه عن أسباب أزمته الصحية، حيث نشب خلاف بينه وبين منتج فيلمه «ميني بار»، حيث أن معظم وعوده له لم يوفي بها مما أدى إلى نشوب خلاف بينهما، و«نرفزة» شديدة من نضال أدت إلى حدوث ثقب في القولون وتواجده حاليا في المستشفى.

وفاة جدة جميلة عوض

أعلنت جميلة عوض صباح أمس وفاة جدتها عبر استوري الانستجرام الخاص بها، قائلة «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله والدة راند وجدة جميلة عوض»، وقد حرصت جميلة على إلقاء النظرة الأخيرة على جدتها قبل الصلاة على جثمانها من مسجد الأرقم بمدينة نصر، بعد صلاة الظهر أمس».

وفاة الفنان ماهر لبيب

كما توفى في نفس اليوم الفنان ماهر لبيب عن عمر يناهز 72، بعد صراع طويل مع المرض، ويعد لبيب واحدًا من أهم أعمدة المسرح والدراما القبطية، وشارك في عدد من الأعمال التلفزيونية الناجحة أبرزها مسلسل «أحلام الفتى الطائر» 1978، و«يوميات» 1978، و«يوميات ونيس» 1995، و«وجه القمر» 2000

عزاء حماة محمد رمضان

تلقى الفنان محمد رمضان بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر عزاء والدة زوجته نسرين أبوالنجا، وتغير مكان العزاء مرتين فتم الإعلان في البداية أنه سيقام بإمبابة وتم تغيير العزاء ليكون في مسجد الحمدية الشاذلية، ثم تم تغييره قبل ساعات من إقامة العزاء ليكون بمسجد الشرطة، وهذا ما أعلنه الفنان محمد رمضان عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» حيث كتبت قائلا «موجود 5 أوتوبيسات أمام مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين لنقل الناس إلى مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر، حرصًا على سلامة الحضور.. عظم الله أجركم».