دخان وجن غاضب.. تفاصيل سقوط ساحر مصر القديمة بعد ليلة في شقة ضحيته

في شقة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، تسللت سيدة، وبصحبتها رجل أفريقي، يخفي نصف وجهه بـ«شال»، أغلقت باب الشقة، وأخبرت الرجل بأن «يكون على راحته»، وأنها وضعت له طعاما في الثلاجة، وفتحت حقيبة نقود بها ما يقرب من 400 ألف جنيه، وسلمتها له، هز الأخير رأسه، وطلب منها أن تعود في الصباح، حتى يكون قد تمكن من مضاعفة المبلغ لها، رحلت السيدة، وعندما عادت في الصباح إلى شقتها، لم تجد سوى رائحة بخور، وآثار حرق أوراق، ولم تجد الرجل ولا أموالها.

اختفاء الساحر والأموال

لم يكن الرجل الذي لم تعثر عليه السيدة، سوى ساحر أفريقي، أقنعها بمقدرته على مضاعفة أموالها، ووفقا لما ورد في محضر الشرطة، فقد استسلمت تماما لما أقنعها به، ووافقت على طلبه بتوفير شقة، حتى يقوم «الجني» بمضاعفة الأموال، وبالفعل، أخلت شقتها له، على أن يبيت ليلته ومعه أموالها التى سيقوم بمضاعفتها، لكنها في الصباح عندما توجهت إلى شقتها، اكتشفت أنه اختفى ومعه أموالها.

خناقة بين الجني والمتهم

تواصلت المجني عليها «إ. م» 46 سنة، مع الرجل، فأخبرها أنه تشاجر مع «الجن» الذى كان غاضبا، ورفض مضاعفة المبلغ، فحاول إقناعه بضرورة مضاعفته، بالأساليب السحرية، لكنه رفض واستولى على الأموال، مقابل عدم الإقامة بشقتها، أو إيذائها، وحذرها من المطالبة بأموالها حتى «لا يلبسها الجني».

مضاعفة الأموال بالسحر

أبلغت المجني عليها قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، بسابقة تعرفها على المتهم الذي ادعى قدرته على مضاعفة المبالغ المالية من خلال أعمال السحر والشعوذة، فقامت بتسليمه مبلغ مالى لمضاعفته، وتنفيذا للاتفاق المبرم بينهما سمحت له بالمبيت بالشقة سكنها منفردا، إلا أنها اكتشفت تعرضها لواقعة نصب، وقيامه بالاستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالفرار.

سقوط المتهم في قبضة الشرطة

توصلت الأجهزة الأمنية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وله محل سكن آخر بالجيزة فتم ضبطه، وبمواجهته بأقوال المجني عليها أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى «من متحصلات الواقعة» بمسكنه.

وأضاف المتهم أن باقى المبلغ المالى المستولى عليه، أرسله إلى عائلته خارج البلاد، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم، واتهمته بالنصب عليها.

وباشرت النيابة التحقيق، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.