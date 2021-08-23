تعرف على أكثر سيارة صينية ترخيصا في السوق

شهد سوق السيارات انتعاشة للعلامة التجارية الصينية السيارة أم جي فى مختلف فئاتها حيث تم ترخيص 2045 سيارة خلال شهر يوليو الماضي فى محتلف وحدات المرور، وذلك وفقا لبيانات وحدات المرور عن الشهر الماضي.

أكثر السيارات ترخيصا

وجاء في البيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في محافظات الجمهورية أن السيارة أم جي تصدرت قوائم الترخيص بفائتها في المبيعات والتراخيص.

وقال محمد سيف الدين عضو رابطة تجار السيارات بالجيزة إن السيارة أم جي اثبتت وجودها فى السوق المصري ولجأ الكثير من راغبي اقتناء السيارات الزيرو فى شرائها، وأن معلومة ان السيارة صيني أو الماني بات شبه ملغي من السوق المصري بسبب التطوير والترفيه.

وأضاف سيف في تصريحاته لـ «الوطن»، أن المواطن المصري يبحث عن السيارة الحديثه والتى تحمل نسبة من الامان والسعر وأن تكون اقتصادية وتوافر قطع الغيار.

أم جي 5

وتابع، سيف أن السيارة ام جي 5 هي الفئة الاولي التى تصدرت قوائم تراخيص العلامة التجارية أم جي، وذلك بعدما تم ترخيص 1104 سيارة، ثم جائة فى المرتبة الثانية السيارة ام جي zs في المركز الثاني بنحو 457 سيارة، وتضمنت القائمة الفئة أم جي 6 بالمرتبة الثالثة بعدد 213 سيارة.

ترخيص 20 ألف سيارة

وقالت بيانات المرور أن العلامة التجارية الصينية ام جي تمركزت خلال النصف الاول من موديلات 2021 فى المرتبة الثانية الاكثر مبيعا فى السوق المصري فى سوق السيارات المصري وذلك بعدما اعلن ان عدد السيارات التى تم ترخيصها فى شهر يوليو الماضي بلغ عدد السيارات المرخصة الملاكي في مختلف وحدات المرور نحو 20 ألفًا و83 وحدة، خلال شهر يوليو الماضي.

شهد سوق السيارات حالة من تذبذ فى الاسعار أنواع السيارات خاصة بعد انتشار فيروس كورونا منذ عام ونصف .