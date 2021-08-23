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تعرف على أكثر سيارة صينية ترخيصا في السوق

كتب:

أحمد عبد اللطيف
10:48 ص | الإثنين 23 أغسطس 2021
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

شهد سوق السيارات انتعاشة للعلامة التجارية الصينية السيارة أم جي فى مختلف  فئاتها  حيث تم ترخيص  2045  سيارة خلال شهر يوليو الماضي  فى محتلف وحدات المرور، وذلك وفقا لبيانات وحدات المرور  عن الشهر الماضي. 

 أكثر السيارات ترخيصا

وجاء في البيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في محافظات الجمهورية  أن السيارة أم جي  تصدرت قوائم الترخيص بفائتها  في المبيعات والتراخيص. 

 وقال محمد سيف الدين عضو رابطة تجار السيارات بالجيزة إن السيارة أم جي اثبتت وجودها فى السوق المصري ولجأ الكثير من راغبي اقتناء السيارات الزيرو فى شرائها، وأن معلومة ان السيارة صيني أو الماني  بات شبه ملغي من السوق المصري  بسبب التطوير والترفيه. 

 وأضاف سيف في تصريحاته  لـ «الوطن»، أن المواطن المصري يبحث عن  السيارة الحديثه والتى تحمل  نسبة من الامان والسعر وأن تكون اقتصادية وتوافر قطع الغيار. 

أم جي 5

  وتابع، سيف أن السيارة ام جي 5 هي الفئة الاولي التى تصدرت قوائم تراخيص  العلامة التجارية أم جي، وذلك بعدما تم ترخيص  1104 سيارة، ثم جائة فى المرتبة الثانية  السيارة ام جي zs  في المركز الثاني  بنحو 457  سيارة، وتضمنت القائمة  الفئة أم جي 6  بالمرتبة الثالثة بعدد 213 سيارة. 

ترخيص 20 ألف سيارة

 وقالت بيانات المرور أن العلامة التجارية  الصينية ام جي  تمركزت خلال النصف الاول من  موديلات 2021  فى المرتبة الثانية  الاكثر مبيعا فى السوق المصري  فى سوق السيارات المصري   وذلك بعدما اعلن ان عدد  السيارات التى تم ترخيصها  فى شهر يوليو الماضي  بلغ عدد  السيارات المرخصة الملاكي  في مختلف وحدات المرور نحو 20 ألفًا و83 وحدة، خلال  شهر يوليو الماضي. 

 

 شهد سوق السيارات  حالة من تذبذ فى الاسعار أنواع السيارات خاصة بعد انتشار  فيروس كورونا  منذ عام ونصف .

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