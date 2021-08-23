شريف يتعافى من الإصابة ويقترب من العودة أمام الجونة

اقترب محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة لقائمة الفريق في مباراة الجونة المقبلة، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي المارد الأحمر أمام فريق الجونة غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن محمد شريف جاهز من الناحية الطبية، بعد انتظامه في التدريبات الجماعية وتعافيه بشكل تام من إصابته في العضلة الخلفية.

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