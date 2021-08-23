الصحة: إصابات كورونا في ارتفاع مستمر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنّ الموجة الأولى لفيروس كورونا كانت الأقل أثرا في العالم، تلاها الموجتين الثانية والثالثة وكانتا أشد منها، ومتوقع أن تكون الموجة الرابعة أكثر شدّة، ما يعني أنّ اللقاح يقلل نسبة الدخول للمستشفيات وحالات الوفاة بنسبة 90%، ومع الزيادة المتوقعة لحالات كورونا متوقع زيادة الوفيات الفترة المقبلة.

وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي تعقده الآن بشأن مستجدات كورونا، أنّ مصر تشهد ارتفاعا في إصابات كورونا منذ الأسبوع الماضي، مرورا بالأسبوع الحالي، ورغم أنّه ارتفاع طفيف لكنه مستمر، ما يعني أنّ التصاعد لا يهبط، لافتة إلى أنّ الحكومة المصرية مهتمة حاليا بتكثيف تلقي المواطنين للقاحات.