فحص 950 مواطنا في قافلتين طبيتين ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال الخدمة الطبية الشاملة للقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة حياة كريمة.

إجراءات احترازية ضد كورونا خلال أعمال القوافل الطبية

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في هذا الجانب، اليوم، أنه تم تنظيم قافلتين طبيتين الأولى بقرية صفط الشرقية مركز الواسطى، والقافلة الثانية بقرية إبشنا مركز بني سويف، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والتضامن الاجتماعي، وتمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا،حيث تم تعقيم موقعي القافلتين ومحيطهما قبل وأثناء وبعد انتهاء العمل، علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة، مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية.

الكشف على 220 حالة بإبشنا و739 بصفط الشرقية

في القافلة الأولى بقرية «ابشنا»، جرى الكشف على 220 حالة، وتوزيع بعض الأدوية بالمجان في القافلة التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، وضمت عداً من التخصصات الطبية، شملت الكشف على 7 حالات أطفال، و 15باطنة، و 113 رمد، و 56 عظام، و 29جلدية، وعمل 44 نظارة طبية، فيما تمكنت القافلة الثانية التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية من الكشف على 739 حالة بصفط الشرقية بينهم 458 أطفال، و54 عظام، و 219جلدية، و 113رمد، و 130 أنف وأذن، وو58معمل، و22 تحويل عمليات، وذلك تحت إشراف الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسق القوافل الطبية ومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة،وبالتعاون مع فريق العمل من المؤسستين و بعض المتطوعين من الأهالي وشباب القريتين.