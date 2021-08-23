فتح باب التقدم لتوفيق أوضاع حائزي أراضي «نجع حمادي الجديدة» لمدة شهرين

صرح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بأنَّه تقرر فتح باب التقدم بطلبات توفيق أوضاع لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالصحف لحائزي الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم (85) لسنة 2021 بشأن تخصيص مساحة 2515233 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة نجع حمادي الجديدة).

تقديم الطلبات لجهاز المدينة بمقره المؤقت بجهاز مدينة قنا الجديدة

وأشار نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنَّه يتمّ تقديم الطلبات لجهاز المدينة بمقره المؤقت بجهاز مدينة قنا الجديدة، متضمنةً كافة المستندات الخاصة بأية ملكيات مرفقا بها مستندات الملكية أو سند التواجد على أن يتضمن الطلب (تسلسل الملكية – كشف تحديد مساحي لتوقيع سند الملكية معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية - تراخيص البناء أو قرارات التخطيط والتقسيم إن وجدت - أية مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة).

الهيئة تحذر من الشروع في إقامة أي منشآت على الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة

وأضاف أنَّ الهيئة تحذر الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من أي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وأنَّ أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات.

وأكّد أنَّ الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأنَّ أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز المدينة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك حرصًا من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.