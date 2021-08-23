الإسكندرية تستعد لموجة كورونا الرابعة: عودة العزل

كثفت مدينة الإسكندرية، استعدادتها لإستقبال الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من خلال إتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية والالتزام بإرتداء الكمامة الطبية في الأماكن العامة والأماكن المغلقة مع الإلتزام بكافة الإجراءات التي وضعها مجلس الوزراء من أجل محاربة الموجة الثالثة لفيروس كورونا والاستمرار بنسبة 50%، مع استمرار جهود تطعيم المواطنين بلقاح كورونا وتوفير اللقاح في كافة أماكن العمل.

صحة الإسكندرية والموجة الرابعة لفيروس كورونا

وقال الدكتور مجدي سعقان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، في تصريح صحفي، اليوم، إن متوسط إجمالى عدد التطعيمات يوميا يتجاوز 17 ألف جرعة، وهناك إلتزام كبير وتوفير للقاح في كل مكان مع توافر فرق طبية بكل مكان من أجل تحقيق المستهدف وتطعيم كافة المواطنين قبل حلول الموجة الرابعة.

وأضاف أن الخطة الحالية تتضمن العمل على زيادة منافذ الحصول على لقاح فيروس كورونا، وتأتي هذه الخطة في إطار حرص الدولة على حصول كافة المواطنين على لقاح كورونا، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأوضح أن هناك مستشفيات سجلت صفر كورونا، إضافة إلى عودة مستشفيات العزل للعمل واستقبال الحالات المرضية المختلفة، مؤكدًا أن المديرية تعمل بكافة الجهات من أجل وقاية وحماية المواطن.

صحة الإسكندرية ولقاح كورونا

وتشارك جميع فرق الإشراف بمديرية صحة الإسكندرية من إدارات العلاجى والرعاية الأساسية والصيدلة، فرق الطب الوقائى بالمديرية بالتعاون والدعم من أجل حصول جميع المواطنين على لقاح كورونا.

وتصدرت محافظة الإسكندرية، قائمة أعلى محافظات الجمهورية، في نسب تحقيق المستهدف من تطعيمات لقاح كورونا، وذلك من خلال تطعيم المواطنين وأهالى المدينة الساحلية أو تطعيم الراغبين فى السفر للخارج، واحتلت مدينة الإسكندرية المرتبة الثالثة فى نسب التغطية بعد محافظتى دمياط والبحر الأحمر مع مراعاة الفارق الكبير فى تعداد السكان، وذلك من خلال وزارة الصحة والسكان.