تعرف على تفاصيل مبادرة الحجز الإداري الرئاسية

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، عن مبادرة «رفع الحجز الإداري»، والتي كشف تفاصيلها الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلًا إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمّ رفع الحجز الإداري عن أكثر من 3 آلاف شركة من الممولين والمسجلين والمكلفين خلال الفترة من نهاية أبريل 2020 حتى نهاية يوليو 2021، فور سداد قيمة النسبة المقررة من 1٪ إلى 10٪ من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة، بإجمالي يُقَّدر بنحو 159.7 مليون جنيه.

المالية: المبادرة تساهم في استمرار عجلة الإنتاج

وأكد وزير المالية، في بيان رسمي، أن مبادرة رفع الحجز الإداري تأتي في إطار التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأشار «معيط» إلى أن المبادرة تُسهم في استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات للاقتصاد القومي، داعيًا الممولين والمسجلين والمكلفين للاستفادة من هذه المبادرة، والتقدم لمصلحة الضرائب لرفع أي حجز إداري وذلك وفقا للإجراءات القانونية.

رفع الحجز الناتج عن ربط الضريبة

ولفت إلى رفع الحجز الناتج عن ربط الضريبة لعدم الطعن في الموعد القانوني على النماذج الضريبية المقررة؛ لعدم استلام هذه النماذج أو ارتدادها للمصلحة، عن 1119 من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم 1٪ من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها سواءً في ضريبة الدخل أو القيمة المضافة بقيمة إجمالية 55.5 مليون جنيه، مع فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل

سداد 5%

وأوضح الوزير أنَّه تمّ رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء منازعات، أو لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، في الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لـ1187 من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم 5٪ من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بإجمالي 58.1 مليون جنيه، مع تقسيط باقي المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.

700 من الممولين

وأضاف «معيط» في بيانه أنَّه تمّ رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء أيضًا، عن 700 من الممولين والمسجلين والمكلفين الذين سددوا 10٪ من قيمة أصل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، واجبة الأداء بإجمالي 46.1 مليون جنيه، مع تقسيط باقي المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.