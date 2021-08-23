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محمود مسلم

ضبط 524 مخالفة مرورية وتنفيذ 156 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

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الوطن
01:48 م | الإثنين 23 أغسطس 2021
الداخلية

الداخلية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية تهريب مستلزمات طبية.

- في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط 3 قضايا.

- في مجال الأمن العام: ضبط 30 قضية.

- في مجال المخالفات المرورية: ضبط 524 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 156 حكما قضائيا متنوعا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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