22 قتيلًا بأمريكا وانزلاقات أرضية في الصين بسبب الفيضانات

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فيضانات وأمطارًا غزيرة تسبب في موت 22 شخصًا على الأقل في ولاية تينيسى الأمريكية، فيما شهدت بكين انزلاقات أرضية خطيرة.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، لقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم، وقامت أطقم إنقاذ بعمليات بحث بشكل بائس وسط منازل محطمة، وأنقاض متشابكة، أملا في العثور على عشرات المفقودين، بعد أن تسببت الأمطار التي حطمت الرقم القياسي، في تدفق مياه الفيضانات عبر ولاية تينيسي.

البحث جار عن عشرات المفقودين

كما تسببت الفيضانات في المناطق الريفية في تدمير طرق، وأبراج هواتف محمولة، وخطوط هواتف، الأمر الذي تسبب في قطع الاتصالات بين الأقارب والأصدقاء.

وأوضحت خدمة الطقس الوطنية في أمريكا، أن الأمطار هطلت على مقاطعة همفريز في أقل من 24 ساعة، السبت الماضي، محطمة الرقم القياسي لسقوط الأمطار في يوم واحد بولاية تينيسي، بأكثر من 3 بوصات «8 سنتيمترات».

وأوضح كريس ديفيس، قائد مقاطعة همفريز في ولاية تينيسي الأمريكية، أن الكثير من المفقودين يعيشون في الأحياء التي ارتفعت فيها المياه بأسرع ما يمكن.

انزلاقات أرضية وسط الصين جراء الأمطار

وفي الصين، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انزلاقات أرضية وانقطاع الكهرباء وتدمير البيوت في منطقة تشنغتشو وسط البلاد، وفق ما صرحت به الحكومة اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن الأمطار لم تؤد إلى وقوع وفيات في هذه المنطقة، التي شهدت مصرع 300 شخص الشهر الماضي، جراء الفيضانات.

وأمرت السلطات الصينية بإغلاق الأنفاق وبعض الكباري في تشنغتشو، وهي مدينة رئيسية في محافظة خنان، وجرى إلغاء 95 رحلة قطار ركاب في تشنغتشو وفق خدمة أخبار الصين الرسمية.

وأشار التليفزيون الرسمي الصينى إلى إغلاق 25 طريقا سريعا في محافظات خنان، وشانشي وسيتشوان في الجنوب الغربي.

كما أغلقت بعض المدن ومنها لويانغ، وخبي، وشينشيانغ الأماكن العامة والمتاجر، وفي شانشي، انقطع التيار الكهربائي في بعض البلدات وعانت أخرى من انزلاقات أرضية