خلال 24 ساعة.. ضبط 1271 قضية تموينية متنوعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، فقد

أسفرت تلك الحملات عن ضبط «1271» قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، على النحو التالي:

ضبط «2٫5 طن لحوم مستوردة» غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية» بمحافظة الجيزة.

ضبط «11٫5 طن دقيق بلدى» معبأة داخل شكائر بها نقص الأوزان، تمهيدًا لتوزيعها على المخابز البلدية بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسئول عن مطحن تابع لإحدى شركات إنتاج الدقيق البلدى» بمحافظة الإسكندرية.

ضبط «1,62 طن سكر، 384 عبوة زيت تموينى» مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة «مالك محل بدال تموينى» بمحافظة القاهرة .

ضبط «9 أطنان سمسم - طحينة» مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة، ويشتبه عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الطحينة بدون ترخيص» بمحافظة المنوفية.

720 عبوة زيت طعام بدون مستندات

ضبط «3٫2 طن أرز أبيض – سكر حر – مكرونة – 720 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة» تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص» بمحافظة القليوبية.

ضبط 63235 عبوة أدوية خاصة بعلاج القلب

ضبط «63235 عبوة أدوية خاصة بعلاج القلب – الضغط – السكر – المسكنات – الفيتامينات - كريمات» داخل صيدلية داخلية بدون ترخيص بإحدى المستشفيات بدون ترخيص بحوزة «المدير الطبى عن ذات المستش» بمحافظة القاهرة.

ضبط «2426 قطعة أدوات مكتبية ومدرسية بدون مستندات مجهولة المصدر – 3000 قطعة قلم غير صالح للاستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه»، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسئول عن مكتبة لتجارة الأدوات المدرسية» بمحافظة الإسكندرية.

ضبط «30 طن ذرة صفراء» بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج ويشتبه عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص» بمحافظة المنوفية.

أعلاف حيوانية مجهولة المصدر

ضبط «4 أطنان أعلاف حيوانية» بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج ويشتبه عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالكة محل لتجارة الأعلاف» بمحافظة كفر الشيخ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.