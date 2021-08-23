العلمين.. مقصد الملايين للاستمتاع بالشواطىء في موسم الصيف

تعد مدينة العلمين في محافظة مطروح هي عاصمة السياحة في الساحل الشمالي الغربي، وتجذب العلمين من خلال القرى السياحية والفنادق والمنتجعات المنتشرة في نطاقها، ملايين الزائرين والمصطافين من داخل وخارج مصر، حيث تكتظ خلال شهر أغسطس بعشاق المصيف، على سواحل العلمين بطول الساحل الشمالي، يستمتعون بالبحر، والسباحة والألعاب المائية، وحمامات السباحة في القرى المختلفة، مع حضور حفلات الفنانين والفرق الموسيقية المصريين والأجانب التي يجرى تنظيمها بشكل مستمر أسبوعيا، بجانب التسوق، ومشاهدة الأفلام السينيمائية الجديدة في درو العرض المنتشرة في العلمين، في ظل وجود العديد من وسائل الجذب للكبار والأطفال في موسم الصيف.

العلمين.. مدينة لها تاريخ

وتتوسط العلمين المنطقة الواقعة بين شرق مدينة مرسى مطروح وغرب مدينة الإسكندرية، ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من 12 ألف نسمة، وتنقسم المدينة إلى ثلاث مناطق رئيسية هي العلمين، ووسط المدينة وشوارعها والأحياء داخل قلب المدينة نفسها، وقرية سيدي عبد الرحمن، وقرية تل العيس، وهما القريتين التابعتين لمركز ومدينة العلمين، طبقا للتقسيم الجغرافي، وهى من المدن ذات التاريخ العريق، حيث دارت على أرضها معركة العلمين التي تعد أحد أشهر معارك الحرب العالمية الثانية بين دول الحلفاء ودول المحور، والتي هزمت فيها قوات دول المحور بقيادة الألمان.

كما تضم المدينة مدافن ونصب تذكارية ومتحفاً تخليداً لذكرى ضحايا تلك المعركة من مختلف الجنسيات، ويعتمد اقتصاد المدينة بشكل رئيسي على ثرواتها الطبيعية من البترول الذي تقوم على استكشافه عدة شركات مصرية والمناطق السياحية التي ينتشر بها عدداً من القرى السياحية الشهيرة مثل مارينا، وبورتو مارينا ومراسي سيدي عبد الرحمن، وهايسندا.

العلمين.. مدينة لا تهدأ في موسم الصيف

وتعمل جميع أجهزة مدينة العلمين على مدار 24 ساعة في ظل تأمين كبير من الشرطة للساحل الشمالي والطرق السريعة والساحلية، في ظل النشاط غير العادى للمدينة التى يكاد زائريها لا ينامون على مدار موسم الصيف.