مزلقان «برديس» بسوهاج مصيدة موت للمواطنين

تقع قرية «برديس»، التابعة لمدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، على الحدود بن مدينتي «البلينا – جرجا» وهي من القرى كثيفة السكان ويتجاوز عدد سكانها 250 ألف نسمة، ويوجد بقرية برديس مزلقان السكة الحديد الذي تم تطويره مؤخرا ضمن خطة تطوير مزلقانات السكة الحديد وبدلا من أن يكون المزلقان اتجاه واحد أصبح اتجاهين، وهناك صافرة انذار تنطلق قبل قدوم القطارات لكن المواطنين اعتادوا علي عبور شريط السكة الحديد من الحارة التي لا يوجد بها ذراع الكتروني وتكون عكس سير السيارات، مما يتسبب في وقوع حوادث بشكل مستمر، وسط مطالب الأهالي بتواجد فرد أمن لمنع مرور المواطنين أثناء غلق المزلقان لتجنب وقوع حوادث، والتي غالبا ما يكون ضحيتها أطفال.

آخر ضحايا الموت علي قضبان مزلقان برديس

سجلت نقطة شرطة برديس، اليوم، آخر ضحايا عبور مزلقان القرية أثناء غلقه لطفل يدعي «السيد.م.ا»، 11 سنة، يقيم بذات الناحية، حيث لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة أسفل عجلات قطار عندما عبر شريط السكة الحديد لحظة مرور القطار، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزي، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

وعلي الرغم من قيام عامل المزلقان بتحذير المواطنين من عدم عبور شريط السكة الحديد قبل قدوم القطارات، إلا أن هناك مواطنين وأطفال لا ينتبهون لتحذيرات عامل المزلقان ويعبرون شريط السكة الحديد فجأة، ما يتسبب في وفاتهم كما ان الهواء المندفع من القطار يتسبب أحيانا في موت أطفال بعد أن يدفعهم الهواء بعيدا نظرا لوقوفهم على مسافة قريبة من قضبان السكة الحديد.

نفوق حمار ووفاة طفلة بسبب الهواء المندفع من القطار

ولعل أبرز الحوادث التي شهدتها المنطقة كان يوم 12 من الشهر الماضي، والذي سجلت تفاصيله كاميرا مراقبة لأحد المنازل القريبة من المزلقان وتم نشر مقطع فيديو للحادثة، وتداولها بنطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر مقطع الفيديو عبور عربة كارو مزلقان قرية برديس، وقيام أحد الأشخاص بتحذير قائد العربة الذي استدار ولكنه لم يتمكن من إنقاذ العربة والابتعاد عن شريط السكة الحديد، فاصطدم القطار بمؤخرة العربة الكارو، مما نتج عنه نفوق الحمار.

الواقعة تم تحرير محضر بها، وانتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة وتمت المعاينة علي الطبيعة، وأثناء قيام الوحدة المحلية برفع عربة الكارو من جانب قضبان السكة الحديد، ابتعدت عن المزلقان بحوالي 50 مترا، وأثناء تواجد المسئولين بالسكة الحديد ومجلس المدينة، النيابة العامة، تم تشغيل صفارة انذار المزلقان للتنبيه بمرور قطار وتم غلق المزلقان أمام حركة السير.

واثناء مرور قطار مكيف بسرعة تسبب الهواء المندفع من القطار في دفع طفلة بعيدا لترتطم رأسها بالرصيف مما نتج عنه وفاتها في الحال، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزي.

الأهالي يطالبون بتعيين فرد أمن على المزلقان

أحمد عوض، 55 عامًا، عامل، أحد سكان قرية برديس أكد أن الحوادث في مزلقان قريته تقع بشكل مستمر والسبب هو عبور المواطنين المزلقان أثناء مرور القطارات، رغم وجود صفارة إنذار تنطلق لتنبيههم، لكن المواطنين يعبرون شريط السكة الحديد من المنطقة التي لا يوجد بها ذراع الكتروني وهي عكس الاتجاه.

وأضاف أنه رغم تحذيرات عامل المزلقان للمواطنين إلا أنهم يصرون على عبور شريط السكة الحديد، مطالبا بتعيين فرد أمن تابع لنقطة شرطة برديس لكي يمنع المواطنين من عبور المزلقان أثناء مرو القطارات، وإيقاف نزيف الدماء التي تسيل علي القضبان بشكل مستمر.