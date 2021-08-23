ضبط متهم بالاستيلاء على 2.6 مليون جنيه من 7 مواطنين

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في القبض على متهم بالنصب على المواطنين، من خلال إيهامهم بالحصول على أرباح شهرية مقابل توظيف أموالهم في التجارة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» مقيم بالجيزة، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم باستثمارها في مجال تجارة المكملات الغذائية مقابل أرباح شهرية، وعدم التزامه بتسديد الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على دائرة قسم شرطة المقطم، وبمواجهته اعترف بمزاولته لنشاط إجرامي على النحو المُشار إليه، وجرى التوصل إلى 7 من المجني عليهم قام المتهم بالاستيلاء منهم على 2.6 مليون جينه، وباستدعائهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب والاحتيال عليهم.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.