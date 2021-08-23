دراسة ونفي وزعامة.. سعد زغلول والنحاس جمعهما «النضال» وتاريخ الوفاة

«سعد سعد يحيا سعد».. «لا زعيم بعدك يا نحاس»، هتافات رددها الشعب المصري، لشخصيتين بارزتين في تاريخها السياسي، الزعيم سعد زغلول، ومصطفى باشا النحاس، تشاركا في المواقف السياسية المهمة، وفي المناصب ذاتها خلفًا لبعضهما، وفي النفي أيضًا، وكأنها ثنائية أرادت توحيد ذكراها، فكانت النهاية كذلك واحدة، إذ فارقا الحياة في نفس التاريخ 23 أغسطس، لكن في عامين مختلفين.

تشابهت كثيرًا قصة نضال سعد زغلول مع «النحاس»، وكذلك تشابها في المصير، بداية من النشأة حتى الوفاة، حيث ولد «قائد ثورة 1919» بقرية «إبيانة» بالغربية عام 1857 وسط عائلة بسيطة من الفلاحين، ودرس في جامعة الأزهر الشريف، والقانون بالمدرسة المصرية، وهو ما لم يختلف كثيرًا عن «النحاس»، الذي وُلد عام 1879 بالمحافظة ذاتها، لكن في مركز سمنود، بين أسرة بسيطة لأب يعمل بتجارة الأخشاب، وتعلم الفرنسية، وعمل في مكتب تلغراف سمنود في صغره.

دراسة القانون كلمة السر في صداقة سعد زغلول والنحاس

وبعد انتهاء «النحاس» من المرحلة الابتدائية والخديوية والثانوية، درس القانون أيضًا في كلية الحقوق، وحصل على درجة الليسانس عام 1900، حيث كان سعد زغلول وقتها يعمل قاضيًا في محكمة الاستئناف منذ عام 1892، وظل «النحاس»، يتدرج في عمل المحاماة بداية من مكتب زعيم الحزب الوطني محمد فريد، مرورًا بمكتبه الخاص في المنصورة، إلى أن عمله قاضيًا في محكمة قنا عام 1903 بتوجيه من مدير إدارة المحاكم بوزارة الحقانية عبدالخالق باشا ثروت، وانتقل بعدها إلى محاكم طنطا والقاهرة.

بداية تعارف سعد زغلول ومصطفى النحاس

وفي 1909، كان بداية تعارف سعد زغلول بمصطفى النحاس، حيث كان الأول بعدها بعام وزيرًا للتعليم، ثم وزيرًا للعدل عام 1910 قبل أن يستقيل من منصبه لخلافه مع الخديوي عباس حلمي الثاني، وفي 1918 وقع الاختيار على «النحاس» لينضم من الحزب الوطني الذي كان عضوًا فيه إلى الوفد، وتولى منصب سكرتير عام الحزب، ولازم سعد زغلول في جميع خطواته منذ وقتها، ليحل محله في رئاسة الوفد بعد وفاته.

سعد زغلول يتولى رئاسة الحكومة بعد العودة من النفي

ونفي سعد زغلول عام 1919 إلى جزيرة مالطا، وبعدها عام 1921 إلى جزيرة «سيشل» مع «النحاس» وعادا بعدها في 1923، ليشارك «زغلول» في الانتخابات البرلمانية، ويتولى رئاسة الوزراء في نفس العام ولمدة سنة واحدة، إذ قدم استقالته تحت ضغوطات الحكومة البريطانية، ولمدة 10 أشهر فقط تولى منصب وزير الداخلية، إلا أنه بعد ذلك انتخب رئيسًا لمجلس النواب في عام 1927، بعد فوز الوفد بأغلب المقاعد، حتى توفي «قائد ثورة 1919» في نفس العام.

«النحاس» يخلف سعد زغلول في المناصب بعد وفاته

واجتمع أعضاء الوفد بعد وفاة سعد زغلول، واختاروا «النحاس» رئيسًا للحزب خلفًا له، وانتخب رئيسًا لمجلس النواب في 17 نوفمبر بنفس العام، وتولى رئاسة الحكومة 7 مرات أولهم في مارس 1928، وأخرهم في يناير 1950، قبل أن تقال بعدها بعامين بسبب حريق القاهرة.

جنازات شعبية للزعيمين

تشابهت جنازتي سعد زغلول ومصطفى النحاس من حيث الحشود الشعبية، وحرقة البكاء عليهما، حيث خرج في جنازتهما جميع أطياف الشعب المصري، في أول مرة 23 أغسطس 1927 لتوديع «زعيم الأمة»، وبعدها بسنوات في نفس اليوم عام 1965 لتوديع «النحاس» في جنازة شعبية من جاردن سيتي للعتبة وشارع الأزهر، ثم منها للحسين، بهتافات «ماتت من بعدك الزعامة يا نحاس».