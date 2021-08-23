السائق الأمين يرد 280 ألف جنيها لصاحبها..«مدخلش بيتي حرام»

يستيقظ في الصباح الباكر يخرج من منزله بقرية «برنبال»، التابعة لمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، ليقود سيارة ميكروباص تحمل الركاب من القرية إلى المدينة، بحثا عن لقمة عيشه، وفي نهاية اليوم يقصد صاحب السيارة حاملا ما تحصل عليه من أموال ليحصل على أجره.

وعلى الرغم من حياته المادية والأسرية الصعبة، إلا أنه أعاد مبلغ 280 ألف جنيه لرجل تركهم سهواً داخل سيارته، ليتفاجئ بقصته تتداول على موقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك»، بشكل كبير.

وائل عزب، شاب لم يتخطى عمره 32 عاماً، مقيم بقرية برنبال في مطوبس، هو السائق الأمين الذي أعاد 280 ألف جنيها لصاحبهم رافضا الحصول على مكافأة: «كنت محمل دوري عادي، وبعد مانزلت الركاب ببص في الكراسي زي ما ممتعود لقيت ظرف كبير وفيه فلوس كتير، مفتحتوش، فضلت واقف بدور واتفكرت إن كان فيه راجل راكب معايا كان معاه شنطة وظرف كبير، وفضلت أدور عليه لحد ما لقيت الراجل جاي يجري قولتله متقلقش فلوسك موجودة في الحفظ والصون، الراجل بكى وشرحلي قصة الفلوس، إنها تمن آخر قطعة أرض باعها علشان يجوز بنته وابنه، وإن الفلوس دي لو ضاعت يبقى حياتهم انتهت».

وعلى الرغم من ظروف السائق الصعبة إلا أنه رفض الحصول على مكافاة: «أنا عايش بالإيجار ومتزوج، لكن الحمدلله عايش بالحلال ومدخلش بيتي حرام رغم ظروفي الصعبة، وربنا أكرمني بحسن التربية، وعرفت من الراجل أنه باع أرض بـ280 ألف جنيه علشان يجوز بنته ويجهز شقة ابنه، وكان بيجيب ورق من البنك الزراعي بمطوبس لكن من الزحمة، راح قرية برنبال، وطبعا هو من المدينة لكن ذهب للقرية اختصارا للوقت، ونسي الفلوس مكانه علي الكرسي، ومكتشفش إنها ضاعت غير في البنك، خرج جري يدور مش عارف واقعه فين، لحد ما شوفته وقولتله متقلقش خد فلوسك دي ياعم الحاج».

فرحة كبيرة ممزوجة بالبكاء، من الرجل الذي حصل على أمواله بعد ضياعها، دفعته لعرض مكافأة على السائق وائل عزب لكنه رفض: «الراجل عيط وعرض عليا مكأفاة لكن أنا رفضت، فلوس متعبتش فيها مينفعش أدخلها بيتي، أنا راجل شغال سواق على دراعي، وبتمنى الستر من ربنا».