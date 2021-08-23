انقلبت حياته لـ «كابوس».. «سلمان» طالب ثانوي يحتاج لـ«زراعة قلب» في الخارج

تدهورت حالته بشكل سريع خلال أشهر معدودة حتى أجمع الأطباء أن حالته حرجة و بحاجة لإجراء عملية جراحية لزراعة قلب في الخارج، ما دفع والده إلى مناشدة الرئيس ورئيس الوزراء إنقاذ قلب ابنه الذي لم يتخط عمره 17 عاما .

«سلمان فريد حسن»، طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري قرر الأطباء حاجته الملحة للسفر للخارج لإجراء عملية زراعة قلب، بعد أن قصدت أسرته مستشفى الدكتور مجدي يعقوب للقلب وبعد فحص الحالة المرضية، أوصى المستشفى بسرعة إجراء عملية جراحية خارج البلاد وذلك لسوء حالة القلب.

يروي «حسن عاطف»، 44 عاما، موظف بشركة خاصة، والد الشاب، تفاصيل قصة ابنه الطالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري لـ«الوطن»، قائلاً: «لم يكن يشكو ابنى من شئ فجأة شعر بالتعب وعانى من المغص وألم في الصدر والاستفراغ و ضيق التنفس والنهجان قمنا بإصطحابه لطبيب بجامعة عين شمس قام بتحويلنا لمستشفى الدمرداش قبل شهرين ونصف ثم احتجز لـ 3 أسابيع وقالوا لنا لابد من التحويل لمستشفى مجدى يعقوب ليتبين أن هناك ضعف في البطين الأيسر و الأيمن و تضخم في عضلة القلب».

و تابع: «للأسف قال لنا الأطباء مفيش عمليات هتنفع معه سوى زراعة قلب وذلك بعد إجراء قسطرة استكشافية لتبين أنه لا يجوز تركيب جهاز لتقوية عضلة القلب للضعف الشديد بالبطين الأيمن والأيسر والحاجة الملحة لزراعة القلب والتي تبين أنها لا تجري سوى في دول محددة و تتخطى نسبة النجاح الـ80% و للأسف لا تجري في مصر».