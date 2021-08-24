«اشتري الآن وادفع لاحقًا».. خدمة جديدة لتطبيقات المحمول

بدأ العديد من تجار التجزئة في تقديم تمويل مرن وخطط سداد على أقساط شهرية، من خلال تطبيقات الطرف الثالث «اشتري الآن وادفع لاحقًا»، مثل تطبيق Klarna وAffirm وAfterpay وحتى PayPay.

وتم إنشاء تطبيقات الطرف الثالث بواسطة مطورين فرديين، أو شركات برمجية غير مرتبطة بالجهة المصنّعة للجهاز أو بنظام التّشغيل الذي يعمل التّطبيق عليه.

وذكر موقع Pocket-lint، إن تطبيق Klarna، مخصص للشراء عبر الإنترنت وتقسيط فاتورة الشراء.

وتعتبر خدمة «اشتري الآن، وادفع لاحقًا» عبر تطبيق Klarna، متوفرة فيما يقرب من 20 دولة ويستخدمها 90 مليون متسوق.

ويتيح تطبيق Klarna، تأمين قروض صغيرة عند الخروج لعمليات الشراء عبر الإنترنت وداخل المتجر.

وأشار الموقع إلى أن التطبيق يعمل مع تجار التجزئة المشهورين، مثل Apple و Macy's و Etsy و Foot Locker و Sephora، مما يسمح لك بإجراء مدفوعات بأسعار معقولة على سلع باهظة الثمن.

وكشف الموقع عن طريقة الاستفادة من خدمة «اشتري الآن وادفع لاحقًا» عبر التطبيق بعد تنزيله من متجر تطبيقات Apple أو متجر Google Play، قائلًا: «قم بالضغط على إنشاء حساب، وإدخال عنوان بريدك الإلكتروني، ثم سيُطلب منك التحقق من هويتك من خلال رمز تم إرساله إلى بريدك الإلكتروني، سيطلب بعد ذلك رقم هاتف للاتصال بحسابك».

كيف تتسوق عبر الإنترنت باستخدام تطبيق Klarna؟

من الشاشة الرئيسية، انقر فوق خيار التسوق عبر الإنترنت، وابحث عن بائع تجزئة ترغب في الشراء منه عبر الإنترنت، مثل أمازون أو وول مارت.

قد يُطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك لدى بائع التجزئة.

عندما يكون لديك جميع العناصر التي ترغب في شرائها في عربة التسوق الخاصة بك، اضغط على زر Klarna الوردي.

ما هي المتاجر التي تقبل Klarna؟

ويمكنك استخدام تطبيق Klarna في أكثر من 60 ألف متجر، منهم المتاجر المادية مثل Sephora و H&M و Macy's وغيرها.

كما يمكن استخدامه مع محلات نشطة، حيث يتوفر Klarna لدى العديد من بائعي التجزئة عبر الإنترنت، مثل Amazon و Walmart و Apple.