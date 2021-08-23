إصابة 3 ليبيين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بمطروح

أصيب 3 مواطنين ليبيين من أسرة واحدة، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة أمام الوحدة المحلية لقرية أبو زريبة على طريق «السلوم - مرسى مطروح»، الدولي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

حالات المصابين الليبيين الثلاثة بحادث طريق السلوم

واستقبل مستشفى مطروح العام 3 مصابين من ليبيا وهم: «عادل عباس كيلاني، 65 مقيم في ليبيا وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أنه مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري بالظهر، وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ومحمود عادل الكيلاني، 26 سنة من مدينة بنغازي في ليبيا، مصاب باشتباه شرخ في الحوض بكدمات وسحجات بالجسم، ورندا عبدالرازق إبراهيم 50 سنة مقيمة في مدينة بنغازي في ليبيا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم».

مباحث السلوم تعاين موقع حادث انقلاب سيارة ليبيين

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة السلوم إلى موقع حادث انقلاب السيارة بمنطقة قرية أبوزريبة التابعة لمركز ومدينة السلوم، وجار فحص موقع الحادث، والكشف عن أسباب وقوعه، وملابسات الحادث، وتحرر عن ذلك محضرا بالواقعة، وسيتم سؤال المصابين فور تحسن حالتهم الصحية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.