الأمن ينقذ مواطنا حاول الانتحار أسفل قطار بعد موت زوجته وابنته بالمحلة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة من أحد الأشخاص، بنشر صديقه بثا مباشرا عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، محاولاً الانتحار على شريط السكه الحديد بمنطقة العلو.

بالانتقال والفحص، تم التقابل مع الأخير بجوار شريط السكة الحديد المشار إليه، وبسؤاله قرر وقوفه بالمكان المشار إليه محاولاً الانتحار من خلال إلقاء نفسه أمام أحد القطارات، وعلل ذلك لمروره بحاله نفسيه سيئة لوفاة زوجته وكريمته بحادث قطار في أثناء عبورهما شريط السكة الحديد العام الماضي أمام بصره، وبسؤال شقيقه (عامل - مقيم بذات العنوان) أيد ما جاء بالفحص.