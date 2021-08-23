تجديد حبس نجل صفوان ثابت 45 يوما في قضية «تمويل الإرهاب»

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس سيف الدين صفوان أحمد ثابت، نجل رجل الأعمال صفوان ثابت، لمدة 45 يوما، في القضية التي تحمل رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل.

المحكمة تجدد حبس صفوان والسويركي

كانت محكمة الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، قد جددت حبس كل من صفوان ثابت ورجب السويركي مالك محلات التوحيد والنور، لمدة 45 يوما، في وقت سابق، على خلفية اتهامها في القضية التى تحمل رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن الدولة.

تمويل الإرهاب

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التى جرت في القضية، أن كل من رجل الأعمال صفوان ثابت ورجب السويركي، متهمين بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، كما نسبت التحقيقات إلى أن المتهمين متورطين بالإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

القبض على السويركي وصفوان ثابت

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، قد تمكنت من إلقاء القبض على كل من صفوان ثابت ورجب السويركي، بتهمة تمويل الإرهاب.