أغنية «فيني اللي مكفيني» تتخطى حاجز المليون مشاهدة في 5 أيام فقط

لاقت أغنية «فيني اللى مكفيني» تفاعلا كبيرًا من الجمهور، وهي من غناء الفنانة الشابة منى، ومن توقيع الموزع الموسيقي أسامة الهندي، لذا أطلقت شركة قنوات أولى أغنيات الموهبة الشابة منى، إذ حققت الأغنية ما يزيد عن مليون مشاهدة في خمسة أيام فقط، ونالت على إعجاب وإشادة الجمهور.

وجرى إطلاق فيديو كليب «فيني اللى مكفيني»، على كافة المنصات الرقمية وشبكات الاتصالات في كافة دول العالم برعاية شركة قنوات المنتجة والموزعة للمحتوى، كونها إحدى أكبر شركات الإنتاج والتسويق الرقمي والتوزيع في الوطن العربي والشرق الأوسط.

والأغنية من كلمات الشاعر أحمد عبدالنبي وألحان أحمد أبو زيد، إذ تعاون كل منهما مع العديد من كبار المطربين في الوطن العربي، وعبر كلاهما عن سعادتهما بالعمل مع منى واصفين الأمر بكونه تحدّ جديد وتجربة مميزة متوقعين لها مكانا بارزًا على الساحة الفنية العربية.

ويجرى حاليا الانتهاء من تجهيز ألبوم الفنانة منى من إنتاج شركة قنوات والذي يحتوى على عدد من الأغنيات بين اللهجة المصرية والخليجية، والذي سوف يجرى طرحه على طريقة السنجل بعد الانتهاء من عملية المكساج والماستر الخاصة به.

وتعد المطربة منى من الفنانين الصاعدين في عالم الغناء وتتميز بإجادة الغناء بأكثر من لهجة، وطرحت من قبل كافر لأغنية «أحبك» للفنان حسين الجسمي بصوتها علي قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» إذ حققت ردود فعل إيجابية كبيرة، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة على موقع الفيديوهات يوتيوب.