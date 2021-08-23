«التضامن»: تأثيث أكثر من 8 آلاف وحدة للمنقولين من المناطق غير الآمنة

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع ممثلي 30 جمعية أهلية بهدف تنسيق الجهود وتطوير نظم إدارة معلومات مميكنة تربط بين الوزارة والجمعيات، لمتابعة الآداء ولرصد النتائج المخطط لها بشكل دوري ومستمر.

وأجرت وزيرة التضامن حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الجمعيات حول تقسيم المسئوليات وتعزيز التعاون واستعراض المعوقات التي تواجه المجتمع المدني، ووعدت بالمساهمة في تذليلها بهدف تفعيل دورهم بأقصى قدر ممكن في إطار المبادرة وفي كافة البرامج القومية.

دور التضامن والجمعيات الأهلية

وأوضحت «القباج» أن دور كل من الوزارة والجمعيات الأهلية هو واحد متكامل ولا يتجزأ وأن التنسيق المستمر بينهم أمر حيوي، وأن دورهم في المبادرة يشمل الطفولة المبكرة والتوسع في إنشاء وتطوير الحضانات في القرى، بالإضافة إلى خدمات الـ1000 يوم الأولى في حياة الطفل، بالإضافة إلى تعزيز تنمية الأسرة المصرية في مجالات توفير سكن كريم، وزيادة فصول محو الأمية بصفة خاصة للفتيات والسيدات وزيادة أعداد مدارس المجتمع لاستيعاب المتسربين من التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وافتتاح المزيد من عيادات 2 كفاية لضمان إتاحة خدمات تنظيم الاسرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وجرى مناقشة ضرورة توفير خدمات الاكتشاف المبكر للإعاقة والتأهيل لمن يثبت إعاقتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، كما أكد الحاضرون أن فرص التمكين الاقتصادي تساهم في خروج الأسر الفقيرة من دائرة الفقر وتحسين جودة حياتهم، وأخيرًا التأكيد على أهمية تعزيز وعي الأسر المصرية من خلال زيارات الرائدات والمثقفات، واللقاءات المجتمعية والجماهيرية، والشراكة مع مسرح التجوال وصناع الدراما بالتنسيق مع وزارة الثقافة، بالاضافة إلى أهمية دور الصحافة والإعلام والدراما والإعلام التنموي.

شقق المنقولين من المناطق غير الآمنة

وفي ذات الإطار، أشارت إلى أنه جرى الانتهاء من تأثيث 8.5 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق المستحدثة المنقولين من المناطق غير الآمنة، وجاري الانتهاء من 3000 وحدة لتبدأ مرحلة أخرى من التسكين لاستكمال ما يقرب من 16 ألف وحدة سكنية، معربة عن أهمية تحقيق المزيد من التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتأثيث الوحدات السكنية المستهدفة في المناطق المستحدثة.

كما جرى التوافق في نهاية الاجتماع على تحديد الأنشطة التي يجرى تنفيذها في كل قرية من القرى المستهدفة في مبادرة حياة كريمة، كما يجرى إطلاق موقع إلكتروني ومشاركته مع الجمعيات الأهلية بهدف تسجيل ورصد كافة تدخلات الوزارة ومؤسسات العمل الأهلي في جميع القرى المستهدفة في المبادرة.