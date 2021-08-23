«لو عايز تنقل ابنك لظروف».. خطوات تحويل الطلاب من مدرسة لأخرى

في بعض الأحيان، يضطر الأشخاص إلى نقل مكان سكنهم أو عملهم، ما يجعلهم يقعون في حيرة بسبب أبنائهم لرغبتهم في تحويل مدارسهم إلى مكان قريب من سكنهم أو عملهم، أو لمجرد الرغبة في نقلهم إلى مدارس أفضل أو أرخص.

وبدورها وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تيسيرا على أولياء الأمور، رابط يمكن من خلاله التحويل، موضحة خطوات تحويل الطلاب بين المدارس إلكترونيا 2021.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، خطوات تحويل الطلاب من مدرسة لأخرى، وفق موقع وزارة التربية والتعليم الفني الرسمي، وإجراءات تحويل الطلاب بين المدارس.

رابط تحويل الطلاب من مدرسة لأخرى إلكترونيا

أتاحت وزارة التربية والتعليم، رابطا لتحويل الطلاب بين المدارس إلكترونياً 2021، وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات تحويل الطلاب من مدرسة لأخرى

في البداية عليك الدخول على رابط التحويل من هنا.

- قم بإنشاء حساب دخول لولي الأمر عن طريق كتابة الاسم والرقم القومي.

- انقر على تسجيل بيانات تحويل الطالب.

- اكتب بيانات الطالب كاملة.

- اضغط على زر حفظ، وبعدها تابع نتيجة طلبتك بكلمة المرور التي ستحصل عليها.

وطباعة استمارة طلب التحويل من الموقع وإرفاقها بملف التحويل.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة طلبات تحويل الطلاب بين المدارس إلكترونياً 2021، سواء بالرفض أو القبول في سبتمبر المقبل.

ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة شروط للموافقة على تحويل الطلاب بين المدارس إلكترونياً 2021، أبرزها ما يلي:

شروط تحويل الطلاب من مدرسة لأخرى

- يشترط التحويل مرة واحدة فقط داخل المحافظة.

- يتم تحويل الطلاب من مدرسة إلى أخرى داخل مصر فقط.

- التحويل بين الإدارات والمحافظات يتم من خلال الرابط الإلكتروني المتاح عبر موقع الوزارة والسالف ذكره سابقا.

- يتم قبول طلب التحويل في المدارس الموجودة في الرابط الالكتروني فقط.