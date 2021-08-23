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مصرع سيدة وإصابة 15 بينهم 3 أجانب في انقلاب سيارتين بمطروح

نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي

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محمد بخات
10:01 م | الإثنين 23 أغسطس 2021
حادث انقلاب سيارة

حادث انقلاب سيارة

لقيت سيدة مصرعها في محافظة مطروح، قبل قليل، وأصيب 15 آخرون، إثر وقوع حادثين منفصلين على طريق الساحل الشمالي، وطريق «الضبعة - القاهرة» الإقليمي، من بينهم 3 أجانب.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقعي الحادثين، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.  

إصابة 6 بينهم 3 أجانب في انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي 6 مصابين، بينهم 3 أجانب، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أمام قرية «بولمر»، بعد «أمواج» في الساحل الشمالي.

وتبين أن المصابين هم:

- شنتا كان لمباي، 26 سنة، من تايلاند، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات بالجسم.

- أحمد وحيد متولي، 38 سنة من الجيزه، مصاباً بجرح قطعي باليد اليمني وكدمات وسحجات بالجسم.

- محمد وحيد عطالله، 38 سنة، من القاهرة، بدون إصابات ظاهرة.

- مايا محمد وحيد عطالله، سنه ونصف، إسبانية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم.

- إرينا أريفانوا، 41 سنة من إسبانيا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات بالجسم.

جثة و9 مصابين بحادث على طريق الضبعة - القاهرة 

كما استقبل مستشفى العلمين جثة سيدة و9 مصابين في حادث آخر، نجم عن انقلاب سيارة على طريق محور «الضبعة - القاهرة»، بعد الريف المصري، وهم:

- عصام علي سلطان، 32 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم.

- سحر رفاعي محمود، 30 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات بالجسم.

- محمود علي سلطان 30 سنة، مصاباً بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات بالجسم.

- مكة محمود علي، سنتان، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمة شديده بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم.

- نورهان محمود علي، 4 سنوات، من الجيزة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم.

- بسملة عصام علي، 6 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس وكسر مضاعف بالساق اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم.

- علي عصام علي، 4 سنوات، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم.

- محمد عصام علي، سنتان، مصاباً بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات بالجسم.

- صفاء عبدالهادي أحمد، 55 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات بالجسم.

- مي أشرف علي، 21 سنة، وصلت إلى المستشفى جثة هامدة.

 

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