مصرع سيدة وإصابة 15 بينهم 3 أجانب في انقلاب سيارتين بمطروح

لقيت سيدة مصرعها في محافظة مطروح، قبل قليل، وأصيب 15 آخرون، إثر وقوع حادثين منفصلين على طريق الساحل الشمالي، وطريق «الضبعة - القاهرة» الإقليمي، من بينهم 3 أجانب.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقعي الحادثين، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

إصابة 6 بينهم 3 أجانب في انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي 6 مصابين، بينهم 3 أجانب، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أمام قرية «بولمر»، بعد «أمواج» في الساحل الشمالي.

وتبين أن المصابين هم:

- شنتا كان لمباي، 26 سنة، من تايلاند، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات بالجسم.

- أحمد وحيد متولي، 38 سنة من الجيزه، مصاباً بجرح قطعي باليد اليمني وكدمات وسحجات بالجسم.

- محمد وحيد عطالله، 38 سنة، من القاهرة، بدون إصابات ظاهرة.

- مايا محمد وحيد عطالله، سنه ونصف، إسبانية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم.

- إرينا أريفانوا، 41 سنة من إسبانيا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات بالجسم.

جثة و9 مصابين بحادث على طريق الضبعة - القاهرة

كما استقبل مستشفى العلمين جثة سيدة و9 مصابين في حادث آخر، نجم عن انقلاب سيارة على طريق محور «الضبعة - القاهرة»، بعد الريف المصري، وهم:

- عصام علي سلطان، 32 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم.

- سحر رفاعي محمود، 30 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات بالجسم.

- محمود علي سلطان 30 سنة، مصاباً بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات بالجسم.

- مكة محمود علي، سنتان، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمة شديده بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم.

- نورهان محمود علي، 4 سنوات، من الجيزة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم.

- بسملة عصام علي، 6 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس وكسر مضاعف بالساق اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم.

- علي عصام علي، 4 سنوات، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم.

- محمد عصام علي، سنتان، مصاباً بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات بالجسم.

- صفاء عبدالهادي أحمد، 55 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات بالجسم.

- مي أشرف علي، 21 سنة، وصلت إلى المستشفى جثة هامدة.