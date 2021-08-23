وجهة السائحين الأولى.. أبرز أماكن الاستجمام والترفيه بالغردقة

تعتبر مدينة الغردقة من أهم المدن السياحية في مصر، فهي قبلة السائحين العرب والأجانب من مختلف الجنسيات، وتعتبر القبلة الأولى لعدد كبير من السائحين عند السفر لقضاء الإجازة، وذلك لما تمتلكه الغردقة من مقومات طبيعية وسياحية تجعلها محط أنظار العالم، من شواطئ خلابة، وشعاب مرجانية رائعة، ومياه صافية، وشمس ساطعة، ورمال ذهبية.

جزيرة «الجفتون»

تمتلك الغردقة العديد من المعالم السياحية والأماكن الترفيهية، التي يحرص غالبية السائحين على زيارتها، أبرزها جزيرة «الجفتون»، التي تبعد حوالي من ساعة إلى ساعة ونصف، عبر مركب سياحي، من شواطئ مدينة الغردقة، وتعتبر مزاراً سياحياً عالمياً، يجذب السائحين من المصريين والأجانب.

متحف آثار الغردقة

كما تضم المدينة متحف آثار الغردقة، الذي يحوي أكثر من 2000 قطعة أثرية أصلية تحكي تاريخ مصر من عصور ما قبل التاريخ، حتى العصور الحديثة، ويقع المتحف في منطقة «مبارك 6»، جنوب الغردقة، وتم تصميمه على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويحوي عدداً من صالات العرض والبازارات، ومحلات بيع الهدايا.

متحف «جراند أكواريوم»

ومن أهم معالم الغردقة، متحف الأحياء المائية «جراند أكواريوم»، وهو واحد من أكبر المتاحف المائية في الشرق الأوسط، ويضم كائنات بحرية فريدة من نوعها، ومؤخراً اختارت منصة السياحة والسفر العالمية «تريب أدفايزر» متحف «جراند أكواريوم» بمدينة الغردقة ضمن أفضل 10 أماكن وعوامل جذب سياحي في العالم لعام 2021، والفريد من نوعه في مصر، والثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

المماشي السياحية بالغردقة

وتضم الغردقة عدداً من المماشي السياحية، على رأسها الممشى السياحي جنوب مدينة الغردقة، الذي يمتد بطول 10 كيلومترات، ويضم العديد من الكافيهات والمطاعم والكافتيريات السياحية والبازارات والمولات، بالإضافة إلى ممشى «شيري» السياحي، ويقع بالقرب من شارع شيراتون السياحي، وممشى شارع الكورنيش، وممشى «النصر» وسط مدينة الغردقة.

مارينا الغردقة السياحي

مارينا الغردقة السياحى هي واحدة من معالم السياحية بالغردقة، حيث صممت على الطراز الأوربي، وتضم مارينا لليخوت واللانشات السياحية الفاخرة، وتحوي عدداً من الكافتيريات والمطاعم السياحية والبازارات، ويتوافد عليها الآلاف من السائحين المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات، بصفة يومية، وذلك من بعد غروب الشمس وحتى منتصف الليل.