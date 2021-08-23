صرف 14 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 2805 شباب بالجيزة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة أن مديرية القوى العاملة بالجيزة قامت بتعيين 2805 شباب، منهم 65 من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، بجانب تسجيل 10489 راغب عمل منهم 125 من ذوى القدرات، وتوفير 171 فرصة عمل، وأوضح «سعفان» أنه تلقى تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر يوليو الماضى تضمّن استخراج 2661 شهادة قياس مستوى مهارة و2770 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، بجانب التفتيش على 32 منشأة، وإعادة تفتيش 89 منشأة أخرى، ما أسفر عن تحرير 27 محضراً، ومنح مهلة قانونية لـ86 منشأة. وأضاف أنه تم التفتيش على 251 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، أسفر عن تحرير 154 محضراً، وبحث 26 شكوى، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة فى 60 منشأة.

وأوضح مدير القوى العاملة أن المديرية قامت بصرف منحة عيد الأضحى لـ15455 عاملاً مسجلاً، بإجمالى 13 مليوناً و845 ألف جنيه، واستخراج 401 شهادة قياس مستوى المهارة للعمال المسجلين بواقع 29 ألفاً و667 جنيهاً، وصرف 1110 جنيهات خدمات طبية لـ3 عمال من المسجلين. وأكد أن المديرية قامت باستخراج 12 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة، والتجديد لـ9 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة وتلقت المديرية 707 شكاوى (فصل - مطالب)، وتمت تسوية 40 شكوى منها ودياً، وإحالة 156 شكوى للمحكمة العمالية، و29 أحيلت لجهات أخرى، وحفظ 73 شكوى، بالإضافة إلى 409 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.