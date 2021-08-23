القصة الكاملة لوفاة سباح الأوليمبي «سيف إسلام» بعد غيبوبة 80 يوماً

«وداعاً سيف إسلام سباح الأوليمبي.. وداعاً الملاك سيف السباح»، هكذا تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأبناء محافظة الإسكندرية وصفحات الأندية الرياضية، إلى دفتر عزاء ورثاء، حزناً على وفاة الطفل «سيف إسلام»، بعد 80 يوماً قضاها في غيبوبة داخل غرفة العناية المركزة، إثر إصابته بعد تعرضه للغرق، أثناء التدريب في حمام السباحة بنادي الأوليمبي بالإسكندرية.

وفاة الطفل سيف إسلام

وشيعت أسرة الطفل «سيف إسلام»، 7 سنوات، سباح نادي الأوليمبي، جنازته بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين، من مسجد «العمري» بمنطقة كرموز، غرب الإسكندرية، حيث جرى دفن الجثمان بمقابر الأسرة في منطقة «العامود»، وسط وجود محبي الطفل وأصدقائه في النادي والمدرسة، مع دعوات لوالده ووالدته بالصبر والسلوان.

وانتاب الحزن أهالي الإسكندرية بعد رحيل الطفل «سيف إسلام»، الذي جرى إيداعه داخل غرفة العناية المركزة، وذلك لمدة 80 يوماً في أحد مستشفيات الإسكندرية، إثر إصابته أثناء تدريبه داخل حمام السباحة بالنادي الأوليمبي بالإسكندرية، ودخوله في حالة غيبوبة، وكانت حالته حرجة جداً، إلى أن فاضت روحه إلى بارئها صباح اليوم.

سيف إسلام غريق نادي الأوليمبي

بداية المأساة كانت في شهر يونيو الماضي، عندما تلقى قسم باب شرقي بلاغاً بوصول طفل يُدعى «سيف إسلام»، عمره 7 سنوات، قادماً من نادي الأوليمبي، إلى أحد المستشفيات الخاصة، بعد إصابته بحالة إغماء، أثناء محاولة إنقاذه، نتيجة تعرضه للغرق في وقت تدريب داخل حمام السباحة بالنادي الأوليمبي، حيث جرى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لإسعافه، وعقب توقيع الكشف الطبي عليه، جرى إيداعه العناية المركزة.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء ودعوات وعزاء ومواساة أهالي الطفل «سيف إسلام»، وكذلك دعوات الأمهات وأولياء الأمور، خاصةً أن الحادث وقع خلال التدريب داخل النادي الأوليمبي، وأمام العديد من الأطفال الصغار رواد النادي.