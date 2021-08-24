تعددت الطرق والنتيجة واحدة.. أبرز وقائع الانتحار بسبب نتيجة الثانوية

بعد ما يقارب أسبوع على ظهور نتيجة الثانوية العامة أقدم العديد من الطلاب على الانتحار في عدة محافظات على المستوى الجمهورية، بسبب رسوبهم بينما حاول آخرون التخلص من حياتهم بعد حصولهم على مجموع غير مكافئ لجهدهم رغم حصولهم على نسبة النجاح على حد قولهم، واختلفت طرق الانتحار التي تنوعت بين الشنق وتناول السم، بالإضافة إلى اللجوء إلى الأسلحة النارية ليلقوا مصرعهم على الفور.. وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز تلك الوقائع :

انتحار شنقا

أقدم أحد الطلاب ويدعى «عبدالله.ع.ع» في محافظة قنا على الانتحار، إذ صنع الطالب مشنقة في غرفته وعلق عنقه بداخلها ليلقى مصرعه على الفور، وذلك عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة وتبيّن أنه قد رسب في الامتحانات.

قفز من الطابق السادس

وفي محافظة المنوفية كانت الأوضاع مأساوية إذ شيعت المحافظة جثمان طالبتين تخلصتا من حياتهن بعدما رسبتا في امتحانات الثانوية العامة وصدمتهن عقب ظهور النتيجة يوم الثلاثاء الماضي، إذ تخلصت فتاة تدعى «س. ش. ا» من حياتها، بسبب تعرضها لحالة نفسية سيئة دفعتها إلى القفز من الطابق السادس لتسقط جثة هامدة وسط بركة من الدماء ولقيت مصرعها على الفور.

تناول جرعات زائدة

حالة الانتحار الثانية في المحافظة ذاتها كانت الضحية فيها الطالبة «دنيا. أ»،تقيم في قرية كفر فيشا، حيث أقدمت الفتاة ذات الـ18 سنة على تناول شريط كامل من الترامادول بعد تعرضها لصدمة تزامنت مع ظهور نتيجتها والتي أعلنت رسوبها في الثانوية العامة، لتتوفى الفتاة على الفور قبل اللحاق بها لإنقاذ حياتها.

انتحار بسلاح ناري

حالة انتحار أخرى وقعت أحداثها بالأمس كانت الضحية فيها طالب، قام بإطلاق النار على نفسه بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، وذلك بسبب رسوبه في نتيجة الثانوية العامة، وفور مقتله تم استدعاء قسم شرطة حدائق القبة والنيابة العامة التي قامت بالتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب حالة الوفاة، وصرّحت بالدفن.

وفي الشرقية، وبطلقات نارية انطلقت من فوهة طبنجة أنهى الطالب «علي.ث.أ» حياته داخل منزله، وذلك عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، ورسوبه في الامتحانات، الأمر الذي أدى إلى مقتله على الفور.