القائم بأعمال السفير بأفغانستان لـ«الوطن»: لا يوجد سوى مصريين اثنين

قال السكرتير أول حسن عبدالسلام النجار، القائم بالأعمال المصرية بالإنابة في أفغانستان، إنه لا يوجد مصري واحد تم مسه بسوء خلال الأزمة الأخيرة التي حدثت في «كابول».

وأضاف «النجار»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التعليمات صدرت منذ اندلاع الأزمة بجمع الجالية المصرية في مقر السفارة، موضحا أنه تم التنسيق مع كل الجهات الأمنية المعنية، والتأمين بصورة كاملة.

ولفت القائم بأعمال السفارة المصرية إلى أنه لا يوجد في أفغانستان سوى مصريين اثنين فقط، جلسا برغبتهما لارتباطهما بجهة عملهما الأممية.