واشنطن تتوقع إصدار نسخة من تقرير حول كورونا في الأيام القليلة المقبلة

قالت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، إن الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، تتوقع إصدار نسخة غير سرية من تقرير المخابرات الأمريكية «سي آي أيه» حول أصول فيروس كورونا في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، جين ساكي، في إفادة إعلامية: «يستغرق الأمر عادة يومين، إن لم يكن أطول، لتجميع نسخة غير سرية لتقديمها علنا، ومن الواضح أن الرئيس سيتم إطلاعه أولا على أي نتائج. لذلك ليس لدي تاريخ محدد، ولكنني أتوقع ذلك أن يكون بعد عدة أيام من الغد»، وفاق لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصدر في مايو الماضي، تعليمات لوكالات المخابرات الأمريكية بمضاعفة جهود التحقيق، ومنحها 90 يوما لإعداد التقرير.

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، ويليام بيرنز، قال في يولو الماضي، إن سلطات بلاده لم تتوصل بعد إلى أي استنتاج نهائي حول منشأ الفيروس.

الصحة العالمية أصدرت النسخة الكاملة لتقرير زيارة ووهان في مارس الماضي

وكانت منظمة الصحة العالمية، أصدرت في مارس من العام الجاري، النسخة الكاملة لتقرير أعدته مجموعة دولية من خبراء المنظمة في زيارة إلى مدينة «ووهان» الواقعة في وسط الصين «أول بؤرة للفيروس في العالم».

وخلص تقرير المنظمة، إلى أن التسرب من المختبر كان غير محتمل للغاية، بينما ينتقل الفيروس على الأرجح إلى البشر من الخفافيش عبر حيوان وسيط.

من جانبها، اعتبرت الصين، في وقت سابق، أن اعتزام واشنطن نشر تقرير حول منشأ ظهور كورونا ليس إلا لعبة سياسية، ومحاولة لإلقاء اللوم على الآخرين.

الهند تسجل 25467 حالة إصابة جديدة بالفيروس

وفي الهند، سجلت وزارة الصحة، 25467 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و354 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.