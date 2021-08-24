الأوفر برايس يشعل سوق سيارات «سكودا».. زيادة 10 آلاف جنيه

أعلنت العلامة التجارية الأوروبية «سكودا»، عن أسعار جميع فئات سياراتها الموجودة في السوق المصري، بمبلغ تراوح من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.

عضو رابطة تجار السيارات

وقال محمد سيف الدين عضو رابطة تجار السيارات، إن أسعار السيارات اليوم الثلاثاء، شهدت ارتفاعًا في الأسعار، خاصة «سكودا» بجميع موديلاتها وفئاتها، بمبلغ من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، بعدما سجلت أعلى مبيعا، خاصة السيارات الرياضية.

وأضاف «سيف الدين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العشرات من راغبي اقتناء السيارات تقدموا بطلبات حجز، إلى الموزعين والوكلاء؛ مما أدى إلى ارتفاع سعر السيارات بأنواعها عن طريق الأوفر برايس.

الأوفر برايس

والأوفر برايس مبلغ غير رسمي، يتم إضافته من قبل الموزع أو التاجر في المحافظات؛ بهدف وضع مشتري السيارة في قوائم الانتظار.

وتستعرض «الوطن» أسعار السيارات اليوم للعلامة التجارية «سكودا»، على النحو التالي:

سكودا كودياك أتوماتيك / Sport Line 2021

السعر قبل الزيادة: 875,000 جنيه.

بعد الزيادة: 880,000 جنيه.

سكودا سوبيرب أتوماتيك

السعر قبل الزيادة: 830,000 جنيه.

السعر بعد الزيادة: 835,000 جنيه.

سكودا سوبيرب أتوماتيك / AMBITION 2021

السعر قبل الزيادة: 699,999 جنيه.

السعر بعد الزيادة: 705,000 جنيه.

سكودا كاروك أتوماتيك / Style 2021

السعر قبل الزيادة: 590,000 جنيه.

السعر بعد الزيادة: 595,000 جنيه.

سكودا كاروك أتوماتيك / Ambition 2021

السعر قبل الزيادة: 515,000 جنيه.

السعر بعد الزيادة: 520,000 جنيه.

سكودا اوكتافيا A8 أتوماتيك

السعر قبل الزيادة: 660,000 جنيه.

السعر بعد الزيادة: 670,000 جنيه.

سكودا سكالا أتوماتيك / Style 2021

السعر قبل الزيادة: 425,000 جنيه.

السعر بعد الزيادة: 430,000 جنيه.

سكودا كاميك أتوماتيك / Style 2021

السعر قبل الزيادة: 445,000 جنيه.

السعر بعد الزيادة: 450,000 جنيه.