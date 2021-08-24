حمادة أنور: رمضان صبحي لديه رغبة في الانضمام إلى الزمالك

شدد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه رمضان صبحي لاعب بيراميدز، لديه رغبة قوية في الانضمام إلى نادي بيراميدز.

وأضاف أنور في تصريحات تليفزيونية في برنامج «ملعب البلدوزر»، أن لديه معلومات مؤكدة بشأن رغبة رمضان في ذلك.

وانتقل رمضان صبحي، إلى صفوف بيراميدز، مع مطلع الموسم الحالي، في صفقة شهدت ضجة إعلامية وجماهيرية كبيرة، بسبب تفضيل اللاعب اللعب لبيراميدز عن الأهلي، رغم أنه أحد أبناء القلعة الحمراء.

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