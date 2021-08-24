مصرع ضابط شرطة بطلق ناري أثناء تنظيف سلاحه بأسيوط

لقي ملازم أول شرطة من قوات مديرية أمن أسيوط مصرعه، اليوم، إثر خروج طلق ناري بالخطأ من سلاحه الميري أثناء تواجده بنقطة شرطة تابعة لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع ضابط شرطة بطلق ناري خرج من سلاحه الميري بطريق الخطأ.

وعلى الفور، انتقل رئيس مباحث المركز وضباط المباحث إلى موقع الحادث، وبسؤال زملائه تبين أنه حال قيام الملازم أول صالح مصطفى محمود، 24 سنة، من نقطة شرطة تابعة للمركز بتنظيف سلاحه خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ وإصابته وتوفي في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.