تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق الجونة في التاسعة من مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة قبل الأخيرة من مسابقى الدوري المصري الممتاز.

وعقد موسيماني، جلسة مع لاعبيه خلال الساعات القليلة الماضية، تحدث خلالها عن أهمية المباراة.

وخاض الأهلي مرانه أمس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد المحاضرة الفنية التي عقدها موسيماني مع لاعبي الفريق، وتضمنت عرضًا لمجموعة من المباريات لفريق الجونة.

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