تطهير وتعقيم المقار الحكومية في دمياط

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط، حملة مكبرة، اليوم، للتطهير ومكافحة للقوارض والحشرات بنطاق القرى، وذلك بإشراف روضة منير نائب رئيس مجلس المدينة لشؤون القرى ومشاركة عبير فرحات مسؤول المكافحة.

حملات مكبرة لمواجهة الملاريا في فارسكور

كما شنت الوحدة المحلية بمركز و مدينة فارسكور برئاسة اللواء وحيد رضوان حملة مكبرة، جرى خلالها تطهير وتعقيم الشوارع بمشاركة إدارة الملاريا بفارسكورللتخلص من الحشرات الضارة والزاحفة فى الشوارع والطرق والميادين وبعض المصالح الحكومية والجهات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون.

تطهير وتعقيم المقرات الحكومية للحماية من الأمراض والأوبئة

وشملت حملة التطهير اليوم الشوارع الرئيسية والمقار الحكومية بقرية العطوي. وشدد رئيس مركز ومدينة فارسكور على تكثيف الحملات بصفة دورية ومنتظمة في كافة مناطق المركز والمدينة والجهات الخدمية والمصالح الحكومية، لتجنب انتشار الأمراض والأوبئة وحفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات والأسواق وبالتنسيق مع مركز شرطة الزرقا وإدارة المتابعة بالوحدة جرى تنفيذ حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمركز الزرقا، أسفرت عن تحرير محاضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وكذلك التحفظ على الإشغالات، تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء وحفاظاً على السلامة العامة للمواطنين.