طائرة توم كروز تهبط اضطراريا في حديقة عائلة بريطانية

مفاجأة سعيدة حدثت لعائلة بريطانية عندما هبط النجم العالمي توم كروز في حديقتهم ثم سمح لهم بالقيام بجولة بطائرته.

بدأت القصة عندما كان الممثل العالمي في أوروبا؛ لتصوير مشاهد خاصة بجزء جديد من سلسلة أفلامه «مهمة مستحيلة»، وكان من المفترض أن يتم تصويره في مدينة برمنجهام، البريطانية، وكان كروز يتنقل بطائرة هليكوبتر، لكن تم إغلاق المطار القريب، وأصبح بحاجة إلى مكان للهبوط.

هبوط طائرته في حديقة المنزل

واتصل منظمو رحلة كروز بأليسون ويب، التي تعيش في مقاطعة وارويكشاير؛ للسؤال عن مدى إمكانية هبوط طائرته في حديقة المنزل، لكنهم لم يخبروها بشخصية الممثل العالمي، وقالوا إن هناك شخصًا مهمًا يحتاج إلى مكان يمكن استخدامه لهبوط طائرة هليكوبتر بسبب تأخره على موعد.

طائرة كروز خلال اصطحابها للعائلة البريطانية

ونقل موقع ياهو نيوز عن «أليسون» قولها: «اعتقدت أنه سيكون من الرائع أن يرى الأطفال الطائرة الهليكوبتر في الحديقة، ثم وصلت الطائرة وخرج منها توم كروز وكان الأمر مفاجأة كبيرة رائعة».

وأضافت أن «كروز» توجه على الفور إلى أطفالها ليلقي التحية عليهم ويشكر العائلة، وعرض عليهم أن يأخذهم في جولة على متن الطائرة في جولة، وهو الأمر الذي رحبوا به كثيرًا، متابعة: «كان الأمر خياليًا، وما زلت لا أصدق الآن أنه حدث».

وبحسب وكالة رويترز، توقف تصوير الجزء السابع من فيلم «مهمة مستحيلة» مؤقتًا في فبراير 2020 بإيطاليا، ليتم الاستئناف مرة أخرى في سبتمبر وانتقل إلى لندن في ديسمبر.