مبادرة «بورسعيد بدون متسولين».. توصيات بمشاركة الأزهر والكنيسة

انتهت ندوة «بورسعيد ضد التسول» التى أقيمت اليوم بمركز شباب السلام بحي الضواحي برعاية مديرية الشباب والرياضة، إلى عدد من التوصيات أهمها ضرورة توعية المتسولين بأضرار التسول من خلال تشكيل فرق الشباب وتدريبهم من خلال التعاون بين إخصائي الصحة النفسية ولجان حمايه الطفل لتوعيتهم وتعريف المتسول بالبرامج والمبادرات التي تقدمها الدولة للمواطن بدلا من التسول، ومنها حياة كريمة.

رصد التضامن الإجتماعي للمتسولين وبحث حالاتهم وتوفير حياة كريمة لهم

وأشارت التوصيات إلى ضرورة إشراف مديرية التضامن الإجتماعي على عمليات رصد المتسولين والمشردين وبحث حالتهم وتوفير حياة كريمة لهم فضلا عن مساهمة مستشفي بورسعيد للصحة النفسية فى العلاج النفسى للمتسولين وتأهيلهم للاندماج فى المجتمع.

توعية المواطنين بأخطار دعم المتسول

وتضمنت التوصيات تدريب مديرية التضامن الإجتماعي وإخصائى الصحة النفسية، لمجموعة من الشباب لتوعية المواطنين بمخاطر دعم المتسولين وإعطائهم المال مما يعطيهم فرص للتواكل في مجتمع العمل فيه هو السائد، كما أكدت التوصيات أهمية تعاون الجهات الأمنية مع مبادرة بورسعيد بدون تسول وتأمين شباب المبادرة فى التعامل مع المتسولين.

كما طالبت بضرورة تعاون مجلسي النواب والشيوخ مع المبادرة لوضع ضوابط جديدة وحازمة ضد ظاهرة التسول بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة، فضلا عن شن الأزهر والكنيسة حملات توعية للمصلين عن التسول والضوابط الشرعية لتوجيه الصدقات والزكاة وعمل دراسة تحدد أشكال وأنواع وصور التسول الموجودة علي أرض بورسعيد وأكثرها إنتشارا وتحديد المناطق التي يستهدفها المتسولون.

أدار الندوة أية فايد المستشار الاعلامي لمبادرة بورسعيد بدون متسولين وأحد المؤسسين لها، ومحمد هاني مؤسس المبادرة وأمجد رمزي عضو المبادرة.

وحضر الندوة نجلاء إدوارد مقررة المجلس القومي للمرأة، وزينب كمال رئيس قسم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بلا مأوى، ومدير لجنة حماية الطفل بمديرية التضامن ببورسعيد، وأحمد حافظ إخصائي صحة نفسية ومسئول التأهيل النفسي والاجتماعي ومعالجة الإدمان بمستشفي الصحة النفسية ببورسعيد، والقس كيرلس غطاس عزيز مسئول الشباب ببيت العائلة وكنيسة الشهيد مارمينا، والشيخ عبده جزر بمديرية الأوقاف ببورسعيد، ونصر حافظ أمين الصندوق بمركز شباب السلام، وأحمد الخضري وكيل مديرية الشباب والرياضة لشئون الشباب، وحسام بخيت مدير مركز شباب السلام.