انتهاء تنفيذ 10 كم أسفلت في حي النادي بالشروق

انتهى جهاز مدينة الشروق من تنفيذ 10 كيلومترات من طبقة الأسفلت للطرق والشوارع بمنطقة حي النادي في المدينة، بنسب متقدمة، وذلك ضمن مشروع رفع الكفاءة والتطوير للحي، في إطار تحقيق السيولة المرورية والانتقال بكل يسر بين أحياء المدينة المختلفة، حسب ما صرح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق.

وأضاف رئيس الجهاز، أنّ مشروع رفع كفاءة وتطوير منطقة النادي يتضمن تنفيذ الأرصفة أمام قطع الأراضي والجزر الفاصلة بالطرق وتنسيق الموقع للمسطحات الخضراء، وتنفيذ وصلات المرافق لقطع الأراضي، وتنفيذ 40 بلاعة صرف مياه أمطار تغطي شوارع الحي، لافتا إلى الانتهاء من تأهيل شبكة كهرباء الجهد المتوسط والإنارة، وجارٍ التسليم لشركة القناة لتوزيع الكهرباء لتولي أعمال الصيانة.

بشارة: 7 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات المرافق لوحدات خالفت تغيير النشاط

تنفيذ 7 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء والمياه لـ6 وحدات سكنية

وفي سياق متصل، أكد المهندس عبداللطيف بشارة، استمرار جهود الجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير في شن حملات لضبط وإزالة المخالفات بالمدينة، حيث جرى تنفيذ 7 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء والمياه لـ6 وحدات سكنية لمخالفة تغيير النشاط من سكني إلى تجاري وإداري، ومجمع تجاري لتغيير نشاط البدروم إلى ورشة بالمخالفة لشروط التخصيص، وتحرير المحاضر اللازمة، وذلك حفاظا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.