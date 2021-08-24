مصدر بـ«لجنة كورونا»: يحق للمؤسسات فرض إجراء تجاه رافضي الحصول على اللقاح

قال مصدر مسؤول بلجنة إدارة أزمة كورونا، لـ«الوطن» إن القانون يعطي الحق للدولة فرض القرارات الإلزامية تجاه من يمتنع عن تلقي لقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أن كل مؤسسة لها الحق في فرض الإجراء تجاه الشخص الرافض للحصول على لقاح كورونا، وذلك كإجراء احترازي في التعامل مع تداعيات ومخاطر جائحة فيروس كورونا.

وتابع بأن تناول اللقاح يحد من الأعراض التي تظهر على المصابين، ويخف الضغط على المنظومة الصحية، لافتة إلى أن جائحة فيروس كورونا أربكت أقوى الأنظمة الصحية على مستوى العالم ولا نريد حدوث ذلك بمصر.

وطمأن المصدر المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للحصول على لقاحات كورونا، مشيرا إلى أنها تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة وتنميل في الكتف، ولم يدون حتى الآن بوزارة الصحة أي عرض غريب متعلقة باللقاح.

وأضاف: الدولة حريصة على المواطن وصحته في المقام الأول، وهناك فئات لن تحصل على اللقاح وهي السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الأقل من 18 عاما.

الصحة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يمتنع عن تلقي لقاح كورونا

وأرسلت وزارة الصحة والسكان، منشورا رسميا جرى توجيه إلى رؤساء القطاعات ورؤساء الهيئات والمؤسسات العلاجية التابعة لوزارة الصحة والسكان ومديري الشؤون الصحية، لحث الفرق الطبية على ضرورة أخذ لقاح كورونا المستجد في مصر.

وقالت الوزارة: حرصا على سلامة جميع العاملين بالقطاع الطبي في جائحة فيروس كورونا لابد من تطعيم جميع العاملين بدويان عام الوزارة.

وتابعت الوزارة في منشورها: التطعيم حرصا على سلامة العاملين بالقطاع الصحي بمختلف الوظائف على أن يكون تلقيح جميع العاملين بنهاية شهر اغسطس، لافتة إلى أنه اعتبارا من أول سبتمبر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يمتنع عن تلقي لقاح كورونا.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لن يُسمح بدخول الجامعات أو المدارس دون التطعيم وتقديم ما يثبت تلقي اللقاح، حفاظًا على انتظام العملية التعليمية، معلنة في هذا الصدد خفض قيمة شهادة تطعيم طلاب الجامعات المصرية إلى 25 جنيهًا فقط عن طريق الدفع الإلكتروني وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة تذليل أي تحديات مالية قد تواجه بعض الطلاب، أما بخلاف ذلك فإن قيمة الشهادة لأغراض السفر إلى الخارج 250 جنيها، و100 جنيه لأغراض الداخل.