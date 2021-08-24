التحقيق في اتهام سيدة لابنها بحلق شعرها وطردها من المنزل بالشرقية

تباشر نيابة الحسينية بمحافظة الشرقية، تحقيقاتها، اليوم، في واقعة اتهام سيدة لابنها، بحلق شعرها وربطها في السرير وطردها من منزلها الكائن بقرية «سعود البحرية»، التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

حلق شعرها وطردها من المنزل

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بورود بلاغا لمركز شرطة الحسينية من «كريمان فتحي محمد محمد»، 46، مريضة كبد، اتهمت فيه ابنها بإهانتها وربطها في السرير وحلق شعرها، ما اضطرها إلى الإقامة بمنزل شقيقها.

وأضاف هشام فتحي محمد، 43 عاما، شقيق المجني عليها، أن شقيقته كانت تقيم في منزلها برفقة زوجها المهندس الزراعي، 55 عاما، وابنهما، 30 عامًا، وابنتهما 24 عامًا، ثم قام ابنها بطردها وابنتها من المنزل، موضحا أن شقيقته أصيبت بمرض الكبد منذ نحو 5 سنوات، ومع تدهور حالتها واحتياجها إلى إجراء عملية «بذل»، كل أسبوعين بمستشفى بالإسماعيلية بدأت زوجة ابنها تتذمر من مساعدتها، وتابع: «منذ نحو 4 أشهر قام ابن شقيقتي بطردها من المنزل هي وابنتها بعدما قام بحلق شعر والدته وربطها في السرير».

تهديد الابنة لعدم الإبلاغ

ولفت إلى أن ابن شقيقته تسبب في العديد من المشاكل لشقيقته حتى لا تشهد مع والدتهما ضده، مشيرا إلى أنه استولى على مصوغاتها وقائمة زواجها وأجبرها على التوقيع على إيصال أمانة .

وتحرر محضرا بالواقعة وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الابن المتهم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات ومن المقرر أن تستمع النيابة لأقوال الأم وشهود العيان وتباشر التحقيق مع ابنها بشأن الاتهام الموجه له.